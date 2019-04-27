Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Ligde 31. haftanın maç programını açıkladı. Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
27.04.2019 - 17:09 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Ligin 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadele, 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Ligde 31. haftanın maç programını açıkladı. Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Etiketler : galatasaray,beşiktaş,
620615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/620615.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
18
8
4
45
18
27
62
2
Galatasaray
29
17
8
4
62
29
33
59
3
Beşiktaş
29
16
8
5
62
38
24
56
4
Trabzonspor
29
15
7
7
52
38
14
52
5
Alanyaspor
29
12
5
12
31
34
-3
41
6
Antalyaspor
29
12
5
12
33
46
-13
41
7
Çaykur Rizespor
29
9
11
9
41
41
0
38
8
Malatyaspor
29
10
8
11
39
39
0
38
9
Kasımpaşa
29
11
5
13
47
51
-4
38
10
Konyaspor
29
8
13
8
33
33
0
37
11
Ankaragücü
29
10
6
13
30
42
-12
36
12
Kayserispor
29
9
9
11
28
40
-12
36
13
Sivasspor
29
9
8
12
41
45
-4
35
14
Fenerbahçe
29
7
12
10
34
40
-6
33
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
29
5
14
10
25
34
-9
29
17
Erzurum BB
29
6
10
13
30
38
-8
28
18
Akhisar Bld.Spor
29
6
6
17
30
48
-18
24
34. Hafta Maçları
26.5.2019
Göztepe - Mke Ankaragücü
26.5.2019
Beşiktaş - Kasımpaşa
26.5.2019
Sivasspor - Galatasaray
26.5.2019
Fenerbahçe - Antalyaspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26.5.2019
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
26.5.2019
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor - Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
30
20
4
6
43
23
20
64
2
Denizlispor
30
18
8
4
53
30
23
62
3
Hatayspor
31
16
10
5
49
21
28
58
4
Osmanlıspor
30
17
3
10
42
24
18
54
5
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
6
Ümraniye
30
14
8
8
38
29
9
50
7
Adana Demirspor
30
14
7
9
42
33
9
49
8
Altınordu
30
13
9
8
42
28
14
48
9
Boluspor
30
13
7
10
36
28
8
46
10
Altay
30
10
11
9
44
34
10
41
11
Balıkesirspor
30
11
6
13
35
38
-3
39
12
İstanbulspor
30
8
12
10
37
38
-1
36
13
Adanaspor
31
8
10
13
36
43
-7
34
14
Eskişehirspor
30
8
8
14
38
57
-19
32
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
30
6
7
17
34
50
-16
25
17
Elazığspor
30
6
5
19
33
54
-21
23
18
Karabükspor
30
0
3
27
9
95
-86
0