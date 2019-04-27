Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 31. haftasında Signal Iduna Stadı’nda Schalke 04’ü konuk etti.

Ev sahibi ekibin 14. dakikada Mario Götze’nin attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Schalke 04, 18. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ve 28. dakikada Salif Sane ile bulduğu iki golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda 62. dakikada Caligiuri bir kez daha topu filelere gönderdi ve Schalke 04 skoru 3-1 yaptı.

Borussia Dortmund’un 84. dakikada Axel Witsel’in golüyle durumu 3-2 yaptığı müsabakada konuk ekip, 86. dakikada Breel Embolo ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Schalke 04'de ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oyunda kalan Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar, 36. dakikada sarı kart gördü.

Sarı-siyahlılarda 60. dakikada Marco Reus ve 65. dakikada Marius Wolf, kırmızı kart gördüler ve Borussia Dortmund karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Borussia Dortmund 69 puanla, bir maç eksiği bulunan lider Bayern Münih’in 1 puan gerisinde kaldı ve sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.

Schalke 04 ise puanını 30’a çıkarttı ve ligde kalma adına önemli bir galibiyet elde etti.