Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş çok değil sadece beş hafta önce lider Medipol Başakşehir’in tam 13 puan gerisindeydi. Şampiyonlar Ligi şansı bile çok zordu. Kalan beş maç öncesinde ise teknik direktör Şenol Güneş’in ekibi şu anda şampiyonluk konuşuyor, hem de yüksek sesle. Ligde üst üste aldığı beş galibiyetle birlikte lider Medipol Başakşehir’in de beş haftada 10 puan kaybetmesi Beşiktaş’ı zirve yarışında oldukça iddialı hale getirdi. Eğer siyah-beyazlılar bu akşam Ankaragücü’nü mağlup etmesi halinde zirveyle arasındaki puan farkını sadece üçe indirmiş olacak. Kara Kartal kalan maçlarını kazanırsa sezon sonu boğazda kutlama şansı oldukça yüksek.

A.Gücü tehlikeli

Şenol Güneş de ayrılmadan önce Beşiktaş’a bir şampiyonluk daha kazandırmayı çok istiyor. Geçen sezon sonuna doğru yaşanan konsantrasyon kaybı yüzünden şampiyonluğun kaptırılmasını unutmayan tecrübeli teknik adam işleri bu defa sıkı tutuyor. Futbolcularıyla yaptığı konuşmalarda rehavet konusunda uyarılarda bulunan Güneş, takımının her geçen hafta temposunu daha da artırmasını sağlıyor. Şenol Hoca’nın bu akşamki maç öncesinde rakipleri A.Gücü’nün kesinlikle hafife alınmayacak kadar tehlikeli bir takım olduğu konusunda oyuncularını ikaz ettiği de gelen bilgiler arasında.