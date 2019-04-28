Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz ( 8,63 (p) ), Domagoj Vida (54) ve Adem Lijajic (81) 'den gelirken, Ankaragücü'nün tek golünü Hadi Sacko 79. dakikada penaltıdan kaydetti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Lens (Dk. 76 Quaresma), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 64 Kagawa), Burak Yılmaz (Dk. 88 Adriano)

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic (Dk. 65 Alihan Kubalas), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 62 Moulin), Moke, Canteros, Sacko (Dk. 83 İlhan Parlak), Boyd, Orgill

Goller: Dk. 8 ve 63 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 54 Vida, Dk. 81 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 79 Sacko (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 52 Isimat-Mirin, Dk. 71 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 66 Kitsiou, Dk. 68 Sacko, Dk. 79 Pinto (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in çaprazdan şutunda Karius topu kurtardı.

8. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Canteros'un ceza sahasına gönderdiği topa Pazdan kafayla vurdu, Karius son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Sedat Ağçay'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kornere tokatladı.

50. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Lens hızla rakip ceza alanına yöneldi. Siyah-beyazlı futbolcu ceza sahası önünde rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topu kaleci Altay Bayındır yumrukladı ancak meşin yuvarlak Vida'ya çarpıp siyah-beyazlı oyuncunun önünde kalınca Vida topu boş kaleye gönderdi: 2-0

61. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Kulusic'in Hutchinson'ın girdiği mücadelenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz skoru 3-0 yaptı.

72. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ taraftan ceza sahasına ortalanan topa Alihan Kubalas kafayla vurdu, Karius topu son anda kornere çeldi.

74. dakikada MKE Ankaragücü, hakem Halil Umut Meler'in VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 75. dakikada topun başına geçen Boyd'un şutunu Karius çıkardı. Kaleciden dönen topu uzaklaştırmak isteyen Vida'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kitsiou'nun önünde kaldı, MKE Ankaragüçlü futbolcu boş kale yerine topu auta attı. Penaltının kullanılırken Vida'nın ceza sahasına girmesi üzerine Halil Umut Meler bir kez daha VAR incelemesine giderek atışın yeniden kullanılmasına hükmetti. 79. dakikada Sacko tekrarlanan penaltıyı ağlara gönderdi: 3-1

81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in taç atışı sonrası Kagawa ile paslaşarak soldan ceza sahasına giren Ljajic şık bir aşırtmayla topu ağlara gönderdi: 4-1

86. dakikada Cantero'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Boyd'un vuruşu direkten oyun alanına geri geldi.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasına geçen haftaya göre iki değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gary Medel'in yerine sarı kart cezası biten Caner Erkin'i sol bekte görevlendirdi.

Geçen hafta ilk 11'de şans bulan Shinji Kagawa MKE Ankaragücü karşısında yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Güven Yalçın oynadı. Orta sahanın solunda görev alan Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde aynı şansı bulan Güven; Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken; Gökhan Gönül, Domagoj Vida ve Nicolas Isimat-Mirin de savunmada oynadı. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz görev aldı. Siyah-beyazlı takımda orta sahada ayrıca Jeremain Lens ile Adem Ljajic şans buldu. Burak Yılmaz ise hücumda takımı adına gol aradı.

Adriano ve Quaresma kadroda

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Adriano Correia ile Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer aldı.

Göztepe maçında sakatlanan Adriano, yaşadığı sorun nedeniyle Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında kadroda bulunamamıştı.

Aynı maçın ardından sakatlık yaşayan ve tedavi sürecinin bir bölümünü ülkesi Portekiz'de geçiren Ricardo Quaresma da Adriano gibi bu üç karşılaşmada görev alamamıştı.

Quaresma ve Adriano'nun yanı sıra son 3 maçta kadroda yer alamayan Mustafa Pektemek de MKE Ankaragücü karşısında yedek soyundu.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, lider Medipol Başakşehir'in yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk için umutlarını artıran takımlarına büyük destek verdi.

Tribünleri tamamen dolduran siyah-beyazlılar, oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi. Siyah-beyazlılar, ayrıca şampiyonluk şarkıları söyledi.

Van Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Korosu, saha kenarında küçük bir konser verdi. Öğrencilerin söylediği Beşiktaş marşlarına taraftarlar da eşlik etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, MKE Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı maç sonrası Ankara'ya dönüş sırasında yaşanan kazada iki taraftarını kaybeden Ankara ekibi için tribünde "Başın sağolsun Ankaragücü" pankartı açtı.