Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ne güzel başlamıştı her şey Fenerbahçe adına. Başkan Ali Koç ile yeni sayfalar açılmış, teknik ekip ve kadro büyük oranda değişime uğramıştı. Ancak sportif direktör Comolli ile sezona “Fransız” başlayan sarı-lacivertliler Cocu ile yolları ayırmış ve takımı “kurtarıcı” olarak görülen Ersun Yanal’a teslim etmişti. Bir anlamda taraftarın baskısıyla gelen ve Fenerbahçe tarihinde nisan ayında şampiyonluk getiren hoca olarak görülen Ersun Yanal söylemleriyle de umut olmuştu. Yanal önce durum tespiti yaptı ardından ise kötü gidişe rağmen inancını dile getirip ligin ikinci yarısının lideri olacaklarını ifade etti.

Söylemler aynı!

Ancak gelin görün ki Yanal’ın hesabı da tutmadı. Özlenen Fenerbahçe bir türlü sahada olmadığı gibi, can derdine düşüldü. Sonuçlar negatifti ama Yanal’ın sözleri hep pozitif kaldı. Son söyleminde ve öngörüsünde olduğu gibi. İzin gününde kafa dinlemek için Göçek’e giden sarı-lacivertlilerin teknik patronu “Fenerbahçe Kasımpaşa maçında da mevcut en iyi, en hazır ve en ideal kadrosuyla sahada olacaktır. Kalan haftalarda istekli, dirençli ve sonuç odaklı bir Fenerbahçe izlettireceğiz. Çok daha iyi olacağız ve ligi ilk 10 içerisinde tamamlayacağız” dedi.

Valbuena’da indirim

Sarı-lacivertlilerde Mathieu Valbuena’nın durumu belli oluyor. Mukavelesinde toplam 25 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesini kaldıran Fransız oyuncu yıllık 4 milyon avro alıyordu. Ali Koç yönetiminin Fransız yıldıza senelik en fazla 1,5 milyon avro teklif edeceği belirtildi. Valbuena’nın kalmak istediğini belirtelim.Bu arada F.Bahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı beklenenden önce düzeldi. Sarı-lacivertli savunma oyuncusu topla çalışmalara başlarken Kasımpaşa maçına yetişebileceği öğrenildi.

Volkan-Sadık’a tedbirli sevk

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası açıklamada bulunan Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Kadroda olmamasına rağmen yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Demirel “sportmenliğe aykırı hareketi” ve “sportmenliğe aykırı açıklamaları”, maçta kırmızı kart gören Sadık da “talimatlara aykırı hareketi” sebebiyle PFDK’lık oldu.