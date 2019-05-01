Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol kaleci Iker Casillas, FC Porto idmanında kalp krizi geçirdikten sonra Portekiz'de bir hastanede acil ameliyat olmak zorunda kaldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, 37 yaşındaki kaleci miyokard enfarktüsü geçirdi. Oporto şehrinde bulunan CUF Hastanesi'nde kalp kateterizasyonu yapıldı. Casillas'ın hayatının tehlike altında olmadığı ama sezonun geri kalanında tekrar oynamayacağı bildirildi.

İspanyol kaleci, Real Madrid'de 25 yıldan fazla oynadıktan sonra Temmuz 2015'te FC Porto'ya transfer olmuştu.

IKER CASİLLAS KİMDİR?

Iker Casillas İspanyol kaleci. Şu anda Porto'da oynamaktadır. Tam adı Iker Casillas Fernández olan futbolcu, 20 Mayıs 1981'de Madrid'in Móstoles semtinde doğdu.

Yaklaşık 6 senedir İspanyol model Eva Gonzalez ile birliktedirler. İker aynı zamanda Real Madrid ve İspanya milli takımında oynadığı muazzam futbolla 2008 yılının en iyi kalecisi seçilmiştir. Lakabı türkçe aziz (mesih) anlamına gelen Querido'dur.

İker Casillas İspanya milli takımıyla çıktığı 93 maçın 44'ünde gol yemeyerek kırılması zor bir rekora imza atmıştır. İker Casillas İspanya'nın Real Madride yakınlığı ile bilinen gazetesi olan Marca'nın yaptığı ankette Real Madrid'de kalmasını istediğiniz oyuncu anketinde %94 oy alarak Real madrid taraftarıda kendisini ne kadar çok sevdiğini ve ne kadar çok bağlı olduğunu göstermişlerdir.Aynı zamanda İker Casillas'ın doğduğu kent olan Móstoles'de bir mahalleye annesinin adını vererek ülke olarak da İker'e bağlılıklarını göstermişlerdir.

İker Casillas Real Madrid formasını giydiği ilk maç olan Bayer Leverkusen'le oynanan Şampiyonlar Ligi final maçını "hayatımın en güzel anlarıydı" diye nitelendirmiştir. İker o maça İspanyol kaleci César Sánchez Domínguez'in sakatlanmasıyla girmiş ve çok kritik kurtarışlar yapmıştır.

Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Iker Casillas, Real Madrid ile 2 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu, İspanya Genç Milli Takım'ı ile de Dünya Gençler Şampiyonluğu yaşadı.Euro 2008 finallerinde de İspanya kalesini korumuş ve kaptanlığını yapmış olan İker İspanya ile Avrupa şampiyonluğu kazanmıştır.