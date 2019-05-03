Twitter'dan sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafının bulunduğu paylaşımda, "Duyulmuyor sesiniz" ve "Tek derdimiz hedefimiz" mesajları yer aldı. 

Gün içerisinde Fenerbahçe'den Galatasaray'a yönelik sert bir açıklama gelmişti.