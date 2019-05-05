Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Voleybol Efeler Ligi’nde şampiyon, deplasmanda karşılaştığı Arkas’ı 25-14, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yenerek seriyi 3-2’ye getiren Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım böylece 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından beşinci şampiyonluğunu elde etti. İlk sette teknik molaya 12-8 üstün giren Fenerbahçe, maçtaki etkinliğini artırarak son bölümde farkı açtı ve seti 25-14 kazandı. Fenerbahçe, ikinci sette de Arkas Spor karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-22 aldı. Üçüncü sette 7-7 eşitlikle geçilen ilk bölümün ardından daha etkili olan Fenerbahçe, teknik molaya 12-10 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Beşinci bitirmişti

Fenerbahçe’de 18 sayıyla oynayan Salvador Higaldo ile 15 sayı kaydeden Wouter Maat şampiyonluk maçının yıldızları olurken, saha avantajına rağmen şampiyonluğu rakibine kaptıran Arkas’ta Adis Lagumdzija’nın 18 sayılık performansı yeterli olmadı. Efeler Ligi’nde normal sezonu beşinci sırada tamamlayan ve şampiyonluk yolunda önce Maliye Piyango’yu ardından da Halkbank’ı mağlup ederek finale kalan Fenerbahçeli oyuncular maç sayısının ardından büyük bir sevinç yaşadı. Eczacıbaşı’nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank’ın 9, Arkas Spor ve Galatasaray’ın dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay’ın da birer şampiyonluğu var.