Trump'ın dini danışmanından Hristiyanlara skandal çağrı: Yardımlarınızı onlara gönderin
ABD Başkanı Donal Trump’n dini danışmanı Paula White Cain, YouTube üzerinden yayınlanan bir videoda Hristiyanlara, kazançlarının yüzde 10’unu İsrail’e gönderme çağrısı yaptı. Daha önce gönderilen paralarla İsrail’de bir tarım köyü kurduklarını söyleyen White, şimdi gönderilecek bağışların da İsrail’de yıkılan evlerin yeniden inşasında kullanacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’n dini danışmanı Paula White Cain, YouTube’tan yayınlanan bir video mesajda Hristiyanlara yönelik skandal bir çağrıda bulundu. White, Hristiyanların son kazançlarından kiliseye verecekleri yüzde 10’luk aşarı İsrail’e göndermelerini talep etti. White, bu paraların saldırılar sonucu İsrail'de yıkılan evlerin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.
İSRAİL'DE TARIM KÖYÜ KURULDU
Daha önce yapılan yardımlarla İsrail’de bir tarım köyü kurduklarını belirten Cain, bu projenin bölgedeki hayatı desteklediğini savundu. Açıklamasına dini mesajlarla devam eden Cain, takipçilerine “İncil’in mesajını dünyaya yaymaya devam edin” çağrısı yaptı.
İSRAİL, GAZZE'DE KIYIMA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yaralı olarak getirilen üç sivilden ikisinin kurtarılamadığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 704'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 756'ya yükseldiği, yaralı sayısının da bin 914'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 280'e, toplam yaralı sayısının da 172 bin 14'e ulaştığı aktarıldı.