Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Murad Tamer

Son yılların en kritik derbisi bu akşam Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Haftalardır liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan M. Başakşehir’in Sivas deplasmanında yaşadığı puan kaybı Galatasaray’a koltuğu kapma şansını doğurdu. Fatih Terim’in öğrencileri, Beşiktaş’ı mağlup etmesi durumunda 63 puana ulaşacak ve M. Başakşehir ile puanını eşitleyecek. 33 averajı bulunan Cimbom liderliği devralacak.

Ligde uzun süre zirvenin uzağında kalan ama son haftalarda puan farkını eritmeyi başaran Beşiktaş, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan üç haftaya taşımaya çalışacak. Süper Lig’de 59 puanla üçüncü sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, 60 puanlı Galatasaray’ı yendiği takdirde ikinci sıraya yükselecek. Beşiktaş, alacağı galibiyetle Medipol Başakşehir ile puan farkını da 1’e düşürecek. Son 6 maçı kazanıp hanesine 18 puanı yazdıran siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in takımı, bu istikrarını sürdürüp Türk Telekom Stadı’ndan zaferle ayrılmayı hedefliyor.

Topa sahip ol!

Galatasaray için Beşiktaş derbisi sezonun en kritik maçı. Hafta boyunca zorlu mücadelenin taktik çalışmasını ve rakibin analizi yapan sarı-kırmızılılarda birinci öncelik top hâkimiyeti ve orta sahanın sahibi olmak. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına topun kontrolünün kendilerinde olması gerektiğini söyledi. Rakibe baskı yapıp oyun kurmalarını engellemeleri gerektiğini anlatan Terim “Top bizde kalsın, kaybettiğinizde de en kısa sürede geri almak için durmayacaksınız” talimatını verdi.

Bol şut çekin

Orta saha oyuncularının geri dönüşlerde savunmaya yakın olmasını isteyen Terim “Hücumda ve savunmada takım hâlinde hareket etmeliyiz” dedi. G.Saray’ın derbi planındaki en önemli unsurlardan biri de rakip ceza sahasına fazla top girmesi. Diagne’ye bu maçta çok güvenen Terim, Senegalli oyuncunun topla sık buluşturulmasını isterken Feghouli, Belhanda ve Onyekuru’ya da “Kaleyi gördüğünüz yerden vurun” dedi.

Diagne rekor peşinde

Mbaye Diagne, Beşiktaş filelerini havalandırması durumunda rekora ortak olacak. Ligde Kasımpaşa formasıyla 20, Galatasaray’da ise 8 defa gol sevinci yaşayan Diagne, 29 gol atan Gomis’in rekorunu derbide kırmaya çalışacak.

Mitroglou yetişmedi

Önceki gün antrenmanda sakatlanan Mitroglou, derbide oynayacak duruma gelemedi. Diagne dışında elinde santrfor kalmayan Terim, ihtiyaç olursa Donk’u santrfor bölgesine çekecek.

Telafi edeceğim

Derbilerde sönük bir performans sergileyen Fenerbahçe maçında oyundan çıktığı için kendini suçlu hisseden Belhanda “Beşiktaş’a karşı oynayacağım oyunla bu hatamı telafi edeceğim” dedi.

34 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Beşiktaş derbisinden puanla ayrılması durumunda, sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek. Sarı-kırmızılılar 2016-2017 sezonunun 30. haftasından bu yana iç sahada 29 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Parola: Sabır

Süper Lig’de son altı maçını da kazanan Beşiktaş, Türk Telekom Stadı’na büyük bir moral motivasyonla gidiyor. Hatta siyah-beyazlılar çoğu futbol otoritesine göre derbinin favorisi. Teknik direktör Şenol Güneş de takımını zafere götürecek taktiğini belirledi. Galatasaray’ın maçın ilk bölümünde saha ve seyirci avantajıyla baskı kurmaya çalışacağını ön gören tecrübeli teknik adam, oyuncularından sakin kalmalarını istedi.

Pes etmek yok

Rakiplerinin mutlaka direncinin kırılacağını oyuncularına söyleyen Güneş, “Sabırlı olursanız oyunun ivmesi sizden yana gelişecek. Panik yapmayın, pes etmeyin, sabırla bekleyin” sözleriyle terapi yaptı. Öte yandan Şenol Güneş’in, Quaresma’ya derbide ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan bir diğer isim olan Adriano da, Galatasaray maçında ilk 11’de sahada olabilir. Güneş, sol bekte Adriano’yu oynatması durumunda Caner Erkin’i sol açıkta sahaya sürmeyi planlıyor.

Burak Yılmaz üçüncü dalyada

Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz, derbide Süper Lig’deki 300. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş, G.Saray, Trabzon, F.Bahçe, Eskişehir ve Manisa formalarıyla ligde 299 lig maçına çıkan Burak, rakip fileleri 175 defa havalandırdı.

Kartal’da sarı alarm

Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak ve Quaresma, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon yedişer sarı kart gören her iki oyuncu, aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşecek ve A. Alanyaspor maçında görev alamayacak.

Karius’tan geçit yok

Son haftalardaki performansıyla Beşiktaş’ın ligde altıda altı yapmasında önemli rol oynayan Loris Karius “Artık takıma çok alıştım. Bu yüzden hatalarım azaldı. Galatasaray’a da geçit vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

En golcü Beşiktaş

Beşiktaş, bu sezon 30 karşılaşmada attığı 66 golle ligin en golcü takımı durumunda bulunuyor. Süper Lig’in ilk yarısında 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci devresinde ise rakip fileleri 38 defa havalandırdı.