Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

İlk yarıda topladığı 29 puanla ligin flaş ekibi olarak lanse edilen Kasımpaşa, Diagne'nin vedası sonrası ancak 9 puan toplayabilmişti. Cepten yiyen ev sahinin konuğu Fenerbahçe ise sezonun bitmesine 4 hafta kala hâlâ küme düşme endişesinden kurtulamamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon 15 deplasmanda tek galibiyet gibi kötü bir istatistiği olsa da Alex'in tribünde oturduğu 2012-13'ten beri maçtan beri bu sahada hiç puan kaybetmemiş olmak motive edici bir tabloydu. Skrtel ve Sadık'ın cezası sebebiyle stoperlerini mecburen değiştiren Ersun Yanal, Trabzonspor maçından farklı olarak da Elif ve Valbuena'yı ilk 11'e monte etmişti. Fenerbahçe yine beklenen oyunun altındaydı ama Kasımpaşa'nın zaaflarının da etkisiyle hücum etkinlikleri bir nebze olsun zengin görünüyordu. 9'da Dirar'ın savunmanın arkasına pasını kontrol eden Soldado'nun vuruşunda top direkten dönmese belki de maçın gidişatı çok farklı olacaktı.

Deplasman hasreti bitti

Kasımpaşa 11 ve 12'de Trezequet'yle gole yaklaşırken, lacivert-beyazlıların başaramadığını Harun becerdi. 13'te Neustadter'in geri pasını ayağının altından kaçıran tecrübeli file bekçisinin son saniye çırpınışları meşin yuvarlağın kale çizgisini geçmesine engel olamadı: 1-0. Ancak bu hasbelkader golde Paşa'nın maça tempo koymasına yetmedi. Aksine Fenerbahçe, rakibinin felç olmuş sağ kanadında Valbuena'nın desteklediği Dirar ve Isla'yla istediği gibi at oynatıyordu. Buna rağmen gol soldan geldi. 20'de Valbuena ortaladı, Elif kafayı vurdu, VAR onayıyla top kale ağlarından orta yuvarlağa taşındı: 1-1. Isla'nın 44'teki gol sevinci ise VAR destekli ofsayta takıldı. İkinci yarıya Kasımpaşa hızlı başladı ama golleri bulan Fenerbahçe oldu. Trabzon maçının kurtarıcısı Valbuena 72'de frikikten kaleciyi avladı: 2-1. 73'te Fransız'ın yerine oyuna giren Mehmet Ekici'nin 74'teki asistinde Soldado skoru 3-1'e taşıdı. Bu sezon deplasmanda ikinci defa kazanan Fenerbahçe 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ne yaptın Harun?

F.Bahçe maça çok iyi başlamıştı. Fakat 13. dakikada kaleci Harun'un beklenmedik hatası bütün takımı ve tribünleri şoke etti. Kendisine gelen geri pasını kontrol etmek isterken ayağının altından kaçıran sarı-lacivertli file bekçisi takımının geri düşmesine sebep oldu. Harun bütün çabasına rağmen kaleye yuvarlanan topu çıkaramadı. Talihsiz file bekçisi bu sezon 4. defa gole sebep olan hataya imza attı.

İhtiyacımız vardı

Zor bir süreçten geçen Fenerbahçe, kritik haftada Kasımpaşa deplasmanında hem oyun olarak hem de skor olarak üstündü. Sarı-lacivertliler galip gelip derin bir "oh" çekerken en çok yüzü gülen isimlerden birisi de teknik direktör Ersun Yanal'dı. İhtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını ve iyi oyunlarını tabelaya yansıttıklarını ifade eden Yanal "Etkili ve iştahlı bir oyun sergiledik. Daha da farklı olabilirdi. Çok erken de sonuca gidebilirdik ama son vuruşlarda başarılı değildik" dedi.İkinci yarıda baskılarını artırdıklarını ve beraberinde de goller bulduklarını vurgulayan Ersun Hoca "Önceki maçlarda kalitemizi zaman zaman sahaya ve skora yansıtamıyorduk. Bu defa istediğimiz oyunu sergiledik ve netice de aldık. Fenerbahçe her zaman rakibe baskı kurup galip gelmesi gereken bir takım. Bunu anlatmaya gerek yok. Sadece zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hedefimiz kalan 3 maçı da kazanıp ligi üst sıralarda bitirmek" ifadesini kullandı.