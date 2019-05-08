Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Aziz Yıldırım döneminde kadrosuna kattığı Elif Elmas, bugün sarı-lacivertlilerin en önemli değeri oldu. Geçen sezon Rabotnicki’den yaklaşık 250 bin dolar karşılığında transfer edilen 19 yaşındaki Makedon’un piyasa değeri bugün en az 7,5 milyon avro olarak kabul ediliyor. Elif Elmas’ı Rabotnicki günlerinden beri izleyen İngiliz devi Manchester City, hayallerinin peşinden gidip tuttuğu takım Fenerbahçe’yi tercih eden genç yetenekten hiç vazgeçmedi. City’nin yanı sıra başta Tottenham olmak üzere bir çok İngiliz kulübü ve İtalya’dan Roma, Lazio ve Fiorentina, Rusya’dan Zenit de Elif’in peşine düştü. Fenerbahçe sergilediği performansın yanı sıra Makedonya adına forma giydiği maçlardaki oyunu da Elmas’ın değerini katladı.

UEFA BELİRLEYECEK

Fenerbahçe’deki ikinci yılında değerini yaklaşık 30 kat artıran Elif Elmas için henüz resmi bir teklif gelmedi. Ancak, kulüplerin ilgisi, yönetim tarafından net bir şekilde biliniyor. Buna rağmen net bir karar alınmış değil. Yeni sezonda detaylı bir kadro rotasyonu planlayan sarı-lacivertliler için Elif önemli bir kaynak olarak görünüyor. Ama yönetim, genç Makedon’u ucuza kaptırmak istemiyor. Elif için 15 milyon avroluk bir teklif bekleyen sarı-lacivertlilerin daha düşük rakamlara sıcak bakmadığı, aksine Elif’in yıldızını biraz daha parlatıp daha yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşündüğü belirtiyor. Tabii tüm bu süreçte UEFA’dan çıkacak kararlar da etkili olacak. 31 Mayıs sonrası ortaya çıkacak mali tablo Elif Elmas’ın geleceğini netleştirecek.

SON SÖZ YANAL'IN

Fenerbahçe’nin sezon başı transferleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde olan sportif direktör Damien Comolli’nin, yeni dönemdeki rolü tartışma konusu oldu. Herkes Comolli’nin görevde kalıp kalmayacağını, devam etmesi hâlinde transferdeki etkinliğini merak ediyor. Başkan Ali Koç, ne Comolli’den vazgeçecek ne de Ersun Yanal’dan. Comolli’nin transfer yapması için göreve getirilmediğini belirten Başkan Koç, Fransız hakkındaki eleştirilere katılmıyor. Comolli’yle devam kararında net olan Koç, transferi ise Ersun Yanal’a bırakmış durumda. Yeni takviyeler tamamen hocanın ihtiyaçları doğrultusunda, onun bizzat seçtiği isimler olacak. Comolli pazarlık bölümünde devreye girecek.