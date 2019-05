Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Bu sezon yeni bir şampiyonluğa koşan Fatih Terim, Galatasaray Düşünce Derneği’nin iftarında çarpıcı açıklamalar yaptı. Takımın içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan bahseden Fatih Hoca sadece Galatasaray’ın değil bütün Türk kulüplerinin aynı dertten mustarip olduğunu belirtti. Terim’in sözleri şöyle: Kulüplerde transferi teknik adamlar yapmaz. Bir ekip vardır. Sen söylersin şu meziyetlerde oyuncu arıyorum diye, onlar da bulur. İki oyuncu arasında kalırsınız o zaman şu oyuncu daha faydalı olur diye tavsiye ederler. Allah kimseyi parasız bırakmasın. Problem de burada başlıyor zaten. Şimdi ilk cümle şöyle oluyor Avrupalılarla konuşunca “Bizim paramız yok!” Sonrasında o konuşma nasıl gidecek siz düşünün!

Kurtlar sofrasındayız

“Beraberce oturup en iyisini, en ucuzunu, en çok performans verecek olanı arıyoruz. Nerede? Kurtlar sofrasında. Bizim konuştuğumuz rakamlar Avrupa’da konuşması ayıp olan rakamlar. Peki, her üç ayda bir teknik heyet ve futbolculardan borçsuzluk kâğıdı toplamamız gerekiyor, alacağımız yoktur diye. Geçmişten gelen bir borç yok mu, ondan önceki beyefendiye gelen bir borç yok mu? Günahı ne Mustafa Cengiz Başkan’ın... O zaman ne yapıyoruz; aman kardeşim ne kadar satabiliyorsak deyip eldekini satıyoruz. Keşke ceza verseydi UEFA bu sene bize! Çünkü mevcut cezadan dolayı zaten kadroyu kullanmadık. Futbol üç kısımdır, ekonomik, idari ve teknik...”

Mourinho’yu da alırsın

“Ekonominiz iyiyse benim yerime Mourinho’yu da alırsınız. Ekonominiz iyiyse istediğiniz takımı kurarsınız. Ekonominiz iyiyse en iyisiyle çalışırsınız. Ama kötüyse sorun idari değildir. Biz 700 bine oyuncu alırken Manchester City İspanya’dan 50 milyon avroya yakın bonservisle oyuncu aldı. Her şey para değil tamam da bu kadar da değil! Manchester United diyor ki bu sene 400 milyon sterlin ayırdık transfere, Real Madrid 500 milyon avro ayırdığını söylüyor transfere. Şampiyon olursak bunlardan biriyle eşleşeceğiz. Bir gruptan çıkamayız demiyorum asla. Şu an bizim listemizde dünyanın her yerinden 15-20 futbolcu var. Paramız olsaydı 3-4’e Tetteh için her şey tamamdı.”

Cengiz’den sitem

Galatasaray Kulübü ile HDI Sigorta arasında, sarı-kırmızılı kadın ve erkek voleybol takımlarını kapsayan isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Başkan Mustafa Cengiz “2017/18 sezonunda 163 milyon TL sponsorluk gelirimiz var. Bu sezonun geliri yılsonunda belli olacak. Sponsorlukta bir gelir artışımız var ama bunu yeterli görmüyoruz” diye konuştu.

Aslan’a Nijeryalı genç

Galatasaray, gelecek sezonun takımını kurmak için şimdiden çalışmalara başlarken Nijeryalı stoper Valentine Ozarnwafor ile anlaşma sağladı. İstanbul’a gelen 19 yaşındaki futbolcuyla el sıkışıldı. Scout ekibinin tam not verdiği oyuncu Nijerya Ligi’nde top koştururken U20 Afrika Uluslar Kupası’nda boy göstermişti.