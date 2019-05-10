Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanlığını 2012 yılından bu yana yürüten Fikret Orman’ı heyecan bastı. Pazar günü yapılacak kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında büyük bir sürpriz yaşanabilir. Ekonomik sıkıntılar içinde yüzen siyah-beyazlı kulüpte Başkan Orman, pazar günü yapılacak seçimin öncesinde mali açıdan ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya. Son dönemlerde futbolcu transferlerinden elde edilen yüksek gelirlere rağmen bu sezon futbolcuların maaşlarının ödenmesinde ciddi sıkıntılar baş göstermişti. Tam sekiz futbolcu alacakları için kulübü FIFA’ya şikâyet etmiş, Pepe ve Babel gibi yıldızlar da mali sebeplerle yuvadan uçmuştu. Hâlihazırda kulüp personelinin de altı aylık alacağının olması da huzursuzluğa yol açıyor. Son olarak bir şirkete verilen 3 milyon 777 bin liralık çek karşılıksız çıktı.

Tekinoktay tehdidi

Karşılıksız çek şikâyeti üzerine şirket yetkilisi Fikret Orman hakkında adli para cezası istemiyle dava açtı. Bütün bu sıkıntılarla birlikte seçim stresi yaşayan Başkan Orman, yeni yönetim listesini divan kuruluna teslim etti. Ancak gergin geçmesi beklenen genel kurul toplantısında yönetimi ibra edilmeme korkusu sarmış durumda... “Fikret Orman paralar nerede” seslerinin iyice yükseldiği bir dönemde ibra edilmediği takdirde Fikret Orman’ın adaylığı düşecek. Böyle bir durumda Hürser Tekinoktay tek aday olarak seçime girecek. Tekinoktay’ın 2013 yılındaki olağan genel kurulda yaptığı konuşmanın etkisiyle Yıldırım Demirören’in 1 Ocak-27 Şubat 2012 arasındaki dönemi idari ve mali yönden ibra edilmemişti. Orman’ın tek rakibi olan Tekinoktay’ın pazar günü yapacağı konuşma da şimdiden merakla bekleniyor.

Herkes onu konuşuyor

Beşiktaş’a transfer olduğundan bu yana 11 defa fileleri havalandırarak sezonu ikinci yarısının en golcü ismi olan Burak Yılmaz, medyada da zirvede. Tecrübeli oyuncu, Medya Takip Merkezinin raporuna göre nisan ayında 13 bin 957 haberde basında adından en fazla söz ettiren futbolcu oldu. Burak, kalan üç maçta da fileleri havalandırmak istediğini söyledi.