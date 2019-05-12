Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda sinirler oldukça gergindi. Akatlar Spor Kompleksinde gerçekleşen ve yaklaşık 2000 bin üyenin katıldığı toplantıda sık sık gerginlikler yaşandı. İlk olarak Atıf Keçeci’nin kongre divan başkanlığına seçilmesine Ali Rıza Dizdar ve destekleyenleri “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla karşı çıktı. Kongrede konuşmacı sayısının 10 kişi ile 10 dakika olarak sınırlandırılmasının 301 oyla kabul edilmesinin ardından sayıma tepki gösterildi ve “Divan istifa” tezahüratları yapıldı. Ardından başkan adayı Hürser Tekinoktay kürsüye çıktı. Başkan adayı sözlerine “Gerçek Beşiktaşlıları selamlıyorum” diye başladı. Divan Başkanı Keçeci “Burada herkes Beşiktaşlı” deyince Tekinoktay “Metal-İş Sendikası üyeleri, G.Saraylı, F.Bahçeli, Bursasporlu kişiler. Dışarı çıkın dışarı” deyince ortalık karıştı.

DELİKANLIYSANIZ...

BJK TV yayını kesti ve salonda elektrikler kesildi. Kongreye katılanlar “Sendika dışarı” diye tezahürat yaptı. Üyelerin bir bölümünün bu tribündeki kişilerin üzerine yürümesiyle gerginlik büyüdü. Polisler, tepkiye maruz kalan kişileri salondan çıkarmak zorunda kaldı. Başkan Fikret Orman’a da büyük tepki vardı. Orman, kendisi hakkında dedikodu yapıldığını belirterek “Hakkımda şaibeler varmış. Delikanlıysanız çıkın konuşun. Göbeğinizden, kapalı kapılar arkasından karı gibi konuşmayın” dedi. Bu sözler üzerine salondan büyük tepki geldi. Kadın üyelerin de büyük tepkisine sebep olan bu sözler üzerine özür dileyen Orman, “Oruçlu olmama verin” derken yuhalamaların devam etmesi üzerine, “Ben arkamdan dedikodu yapanlara bunu söyledim. Neden kızıyorsunuz ki?” diyerek kendini savundu.

FİKRET ORMAN: SON SEÇİMİM

Başkan Fikret Orman bir daha aday olmayacağını açıkladı. Orman, “Yedi yıl, iki ay süre içerisinde çok güzel günler geçirdiğimiz ve çok üzüldüğümüz dönemler oldu. Maalesef son iki sene çok üzüldüm. Bu benim son seçimim. Tüzük de böyle benim arzum ve isteğim de bu yönde” diye konuştu.

KİMSENİN KAPISINI ÇALMADIK

Fikret Orman, kulübün borcunun çok fazla olduğu şeklinde tepkiler gelmesi üzerine, “Bazı rakiplerimiz mallarını sattı ve hâlâ bizden fazla borçları var. Biz Beşiktaş’ın hiçbir tapusunu satmaya tenezzül etmedik. Diğer rakibimiz de şu anda kampanya gerçekleştiriyor, biz kimsenin kapısını çalmadık” dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA...

Malî Genel Kurul toplantısında en çok merak edilen konu yönetimin ibradan geçip geçemeyeceğiydi. 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 ve 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası yapılan oylamada iki dönem de oy çokluğuyla ibra edildi.