Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda yaşanan olaylar ile ilgili bir mesaj yayınladı. Koç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan maçın öncesinde planlı olarak gerginlik başlatan, maçın bitişiyle birlikte ortada en ufak bir olay yokken hatta tam aksine taraftarlarımız futbolcularımızı bağırlarına basıp alkışlarken stadımızı gaza boğan, canımıza kast eden, düşmanca ve her şeyden kötüsü sebepsizce çoluk çocuk, genç yaşlı demeden o günü bize yaşatanlar için hafızalarımız ilk gün gibi tazedir.

Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir. Kulübümüzün ve camiamız bu olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi içerisindedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü var oldukça o günü ve o günün görünen, görünmeyen rol sahiplerini unutmayacak; 3 Temmuz, 4 Nisan gibi 12 Mayıs’ı da olay aydınlatılana kadar gündeminde tutacaktır.”