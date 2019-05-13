A Milli Futbol Takımı, ilk olarak 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Milliler, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan'ın karşısına çıkacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati de 21.00.
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçını 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te oynayacak ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında ise 11 Haziran Salı günü İzlanda ile Reykjavik'in Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan ile karşılaşacak
13.05.2019 - 11:08 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçları yapacak.
A Milli Futbol Takımı, ilk olarak 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : a milli takım,yunanistan,özbekistan,
624075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/624075.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
32
19
9
4
47
19
28
66
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
32
16
9
7
59
43
16
57
5
Malatyaspor
32
13
8
11
46
41
5
47
6
Konyaspor
32
9
15
8
39
37
2
42
7
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
8
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Kayserispor
32
10
10
12
33
46
-13
40
12
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
13
Kasımpaşa
32
11
5
16
50
58
-8
38
14
Ankaragücü
32
10
7
15
34
50
-16
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
32
7
11
14
34
42
-8
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
33
22
4
7
49
26
23
70
2
Denizlispor
33
20
9
4
62
30
32
69
3
Hatayspor
33
18
10
5
54
22
32
64
4
Osmanlıspor
33
18
5
10
45
25
20
59
5
Altınordu
33
16
9
8
49
30
19
57
6
Gazişehir Gaziantep
33
16
8
9
54
30
24
56
7
Adana Demirspor
33
16
7
10
48
35
13
55
8
Ümraniye
33
14
10
9
42
35
7
52
9
Boluspor
33
13
7
13
38
39
-1
46
10
Altay
33
11
11
11
48
40
8
44
11
İstanbulspor
33
10
13
10
43
41
2
43
12
Adanaspor
33
9
10
14
40
45
-5
37
13
Eskişehirspor
33
9
8
16
42
63
-21
35
14
Balıkesirspor
33
11
7
15
36
42
-6
34
15
Giresunspor
33
7
12
14
29
40
-11
33
16
Afjet Afyonspor
33
7
8
18
36
53
-17
29
17
Elazığspor
33
6
7
20
38
60
-22
25
18
Karabükspor
33
0
3
30
9
106
-97
0