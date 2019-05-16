Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü beşinci defa başkanlık görevine seçilen Fikret Orman’la taraftarın arası teknik direktör tercihi sebebiyle daha da açıldı. Sezon sonunda millî takıma gidecek olan ve Beşiktaş kariyerini noktalayacak olan Şenol Güneş’in yerine siyah-beyazlı yönetimin favorisi Mircea Lucescu. Hatta Rumen teknik adamla gelecek sezon için el sıkışıldığı yabancı basına bile yansımıştı. Ancak son zamanlarda Başkan Fikret Orman aleyhinde sürekli tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar ise Lucescu ismine karşı çıkıyor. Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park’ta son oynanan Alanyaspor maçında teknik direktörlük için kimi istediklerini çok açık bir şekilde ortaya koydu. Karşılaşma öncesinde ve sırasında Sergen Yalçın’a büyük sevgi gösterilerinde bulunan tribünler, yönetime de net olarak mesaj vermiş oldu.

ORMAN KARARSIZ

Alanyaspor’un teknik direktörü olan 45 yaşındaki çalıştırıcıya maç sonunda da ilgi büyüktü. Sergen Yalçın tek tek bütün tribünleri selamladı ve maç sonu basın toplantısında da “Elbet bir gün buluşacağız” diyerek taraftarları heyecanlandırdı. Tribünlerle arası açık olan Başkan Fikret Orman, Sergen Yalçın’a gösterilen büyük sevgiden dolayı köşeye sıkışmış durumda. Taraftarla arasındaki ilişkinin daha da kötüye gitmesinden çekinen Orman’ın, Lucescu ile olan anlaşmayı resmiyete dökmekte kararsız olduğu öğrenildi. Ancak yönetimdeki bazı isimlerin “Taraftar Burak Yılmaz’a da karşı çıkmıştı. Tepkiden çekindiğimiz için Burak’ı geç transfer etmemizin pişmanlığını yaşıyoruz. Taraftarın her söylediğini dikkate almamalıyız” şeklinde görüş belirttiği de gelen bilgiler arasında.

FERGUSON'UN TAKİPÇİSİ

Manchester United ile 49 kupa kazanan efsane isim Alex Ferguson’dan sonra Avrupa’da en çok kupa kazanan teknik direktör olarak tarihe geçen Mircea Lucescu’nun 32 kupası bulunuyor. Teknik direktörlüğe devam etmek istediğini belirten Rumen teknik adamın düşük bütçede çalışmayı kabul ettiği iddia edilmişti.

ANKETLER ZİRVEDE

Sosyal medyada yapılan ankette taraftar en çok Sergen Yalçın’ı istiyor. Büyük bir katılımın olduğu ankette Sergen Yalçın oyların yüzde 57,44’ünü alarak açık ara birinci oldu. İkinci sırayı ise şu anda Guti Hernandez yüzde 23,78’lik oy oranıyla aldı. Okan Buruk yüzde 6,31’de kalırken Lucescu’ya yüzde 6,05 oy çıktı.

ORMAN’IN GÜVENİ TAM

Beşiktaş’ta pazar günü seçilen Fikret Orman başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda teknik direktör konusundan transferlere ve kulübün mali durumuna kadar birçok konunun konuşulduğu bildirildi. Başkan Orman, toplantıda yönetime yeni giren Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu’nu ayrıca tebrik ederken bir önceki dönemden gelen yöneticilere de tekrar başarılar diledi. Orman toplantıda “Güzel bir ekip oluşturduk. Bu ekipten yanlış bir davranış ve söz çıkmayacağına eminim. Allah bizi utandırmasın” dedi.