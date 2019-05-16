Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni sezonda köklü bir kadro rotasyonuna hazırlanan Fenerbahçe, kaleci ve golcü başta olmak üzere stoper, bek, kanat takviyesi için yoğun bir mesai içinde. Ancak bu bölgelere takviye yapılırken, orta sahadaki yığılmanın temizlenmesi için de ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin elinde 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilecek oyuncu sayısı 10. Yeni transferler Jailson, Tolgay, Zajc, ve Ferdi’nin yanı sıra Mehmet Topal, Elif Elmas, Oğuz Kağan, Mehmet Ekici gibi alternatifleri olan F.Bahçe’nin elinde ayrıca kiralıktan dönecek Ozan Tufan ile sözleşmesi yenilenebilecek Tolga Ciğerci bulunuyor. Ancak yoğunluğa rağmen teknik direktör Yanal, bu mevkilere de transfer planlıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY OZAN

Elif Elmas’ı satarak yeni transferler için kaynak oluşturmayı planlayan yönetim, teknik heyetin de onayıyla Oğuz Kağan ve Ferdi’yi de kiralık olarak göndermeyi düşünüyor. Jailson, Zajc, Tolga ve Ozan konusundaki kararı da Ersun Yanal’a bırakan yönetim, elde kalacak oyunculara göre bu bölgelere takviye yapacak. İstatistikleri iyi olmasına rağmen, Yanal’ın çok haz etmediği Jailson’un satılmasına kesin gözüyle bakılırken Zajc’ın da iyi bir teklif gelmesi hâlinde elden çıkarılması bekleniyor. Alanya’daki performansıyla eski günlerinden esintiler sunmaya başlayan Ozan Tufan’ın ise yeni sezonda kadroda olacağı belirtiliyor. Tolga’nın durumu ise sezon başlayana kadar yapılacak kamp sürecinde netlik kazanacak.

BİR NUMARA DEĞİŞECEK

Kameni ve Volkan Demirel varken Harun ile Berke takviyeleri yapan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamakta kararlı. Kameni’den ne olursa olsun kurtulmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, kaptan Volkan’la da sözleşme yenilemeyecek. Harun’u yetersiz, Berke’yi tecrübesiz bulan Ersun Yanal’ın ısrarı üzerine bir numara transferi yapılacak. Düşünülen isimler ise Barcelona’nın yedek file bekçisi 30 yaşındaki Jasper Cillessen ile Beşiktaş’ın Fulham’a sattığı Fabri. Her iki isim için de kiralama girişimleri var.

ÇAĞLAR ISRARI!

Neustädter’in ipini çeken, Skrtel’i kalmaya ikna edemeyen Fenerbahçe’nin stoper için düşündüğü ilk isim Çağlar Söyüncü. Kariyerini Leicester City’de sürdüren 22 yaşındaki millî savunmacıyla temasları yoğunlaştıran sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Leicester’ın kadroda düşünmediği Çağlar için tekliflere açık olması umut verse de millî oyuncunun kariyerini Avrupa’da sürdürme hevesi, bu transferin önündeki en büyük mânia. Ancak, Fenerbahçe’nin kolay kolay pes etmeye niyeti yok.

SAĞ TARAF DEĞİŞİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı’yla yollarını ayıracak F.Bahçe’de Isla da gidici. Ülkesinden çok sayıda teklif alan 30 yaşındaki Şilili’nin İspanya ve Meksika’dan da talipleri var. Sarı-lacivertlilerin, Isla’yı 3 milyon avro bonservis bedeliyle karşılığında elden çıkarması bekleniyor.

SABIR İMTİHANI SÜRÜYOR

Aziz Yıldırım döneminde alınan Kameni, F.Bahçe’nin başına bela olmaya devam ediyor. Kulüp bulamadığı için takımda kalan, devre arasında ise inat edip gitmeyen 35 yaşındaki Kamerunlu, yönetimin uzlaşma çabalarını da geri çeviriyor. Kameni, 1,6 milyon avroluk yıllık ücretini almakta diretiyor.

ALTERNATİFLİ TRANSFER

Transfer çalışmalarını sürdüren F.Bahçe’de Ersun Yanal’ın istediği oyuncuların ortak özelliği birden fazla mevkide görev alabilmeleri. Son yıllarda eleştirilen kadro mühendisliği konusuna hassasiyet gösteren Yanal’ın en az iki farklı bölgede oynayabilecek oyuncular üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor.