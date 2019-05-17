Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray sezonun ilk kupasına önceki gece Sivas’ta ulaştı. Türkiye Kupası Finali’nde Akhisar’ı 3-1’lik skorla deviren sarı-kırmızılılar 18’inci defa kupayı müzesine götürdü. Saha içinde büyük sevinç yaşanırken, Sivas dönüşü Fatih Terim yönetimindeki takım zafer gecesini hemen geride bıraktı, çünkü Galatasaray pazar günü Başakşehir ile lig şampiyonluğu mücadelesine çıkacak. Takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera’nın, Terim’e giderek “Hoca’m takım olarak bu geceyi Florya’da geçirmek istiyoruz” talebi üzerine Galatasaray kafilesi doğrudan tesislere geçti. Sabah itibarıyla da Türkiye Kupası şampiyonluğu unutuldu ve sadece Başakşehir maçı düşünülmeye başladı.

Tek konu Başakşehir

Teknik direktör Fatih Terim, rehaveti yasaklarken Florya’da oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. Pazar günü taraftarımızla birlikte sezon finaline çıkacağız. Kimse kafasında oldu, bitti, kazandık diye düşünmesin. Önümüzdeki iki günde maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Sizden ricam şu iki gün sadece maça konsantre olmanız. Ne transfer ne başka bir şey konuşmak yasak” ifadelerini kullandı. Öte yandan kupa finalinde Fernando ve Donk’a kısıtlı süre veren Terim, bu ikiliyi Başakşehir maçına özel olarak hazırlıyor. Pazar günü Başakşehir’e orta alanda top yaptırmamak isteyen tecrübeli teknik adam iki kesici isme önemli görevler vermeyi planlıyor.

Onun işi zafer

Süper Lig’de yedi defa ile en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını elinde bulunduran Fatih Terim, Türkiye Kupası’nda da üçüncü defa zafere ulaşarak bu kulvarda en fazla şampiyon olan teknik adam rekoruna ortak oldu. Ligde sekizinci şampiyonluğunun peşinde olan 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu hedefine ulaşırsa en fazla “duble” yapan teknik adam olacak. Galatasaray’ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını çifte kupayla kapatan Terim, bu sezon da bu sevinci yaşaması hâlinde, Trabzonspor’un başında 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 “duble”si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı’yı geride bırakacak.

Şimdi gelsin paralar

Akhisar ile oynanan final maçını da kazanarak kupayı müzesine götüren Galatasaray, ayrıca şampiyonluk primi olarak 5 milyon lira daha aldı. Galatasaray’ın reklam ve maç günü hasılatı hariç Türkiye Kupası’ndan performans geliri, 7 milyon 350 bin lira olarak gerçekleşti.

ÜÇ MAÇTA 8 MİLYON

Galatasaraylı oyuncular bu sezon prime doymadı. Beşiktaş galibiyeti sonrasında 3 milyon lira prim dağıtılırken, Rizespor galibiyetine de aynı tarife uygulandı. Kupa finalinde 2 milyon liralık primi kapan sarı-kırmızılılar, Başakşehir’i yenerse hem 3 milyonluk maç primini hem de şampiyonluk primini cebe atacak.

Sezon finali Çakır’ın

Galatasaray ile Başakşehir arasında final niteliğini taşıyan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. 19 Mayıs Pazar günü TT Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Çakır’ın yönettiği 49 maçta Galatasaray 24 galibiyet elde ederken, 13 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Babel'den bilmece

Ryan Babel’in Fulham’ın küme düşmesi sonucunda Galatasaray ile sözleşme imzalaması beklenirken Hollandalı yıldız Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Babel “Yeni durağımın neresi olduğunu bilmek ister misiniz?” şeklinde takipçilerine bir soru yöneltti. Amsterdam, Atlanta, Bremen, Dubai, Glasgow, Guangzhou, Hong Kong, Lisbon, Marsilya gibi şehirlerin olduğu listede İstanbul da yer aldı.