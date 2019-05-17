Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulüpte Fikret Orman geçtiğimiz hafta yeniden başkan seçilirken, Beşiktaş Yönetimi önemli bir projenin açılışıyla yeni döneme hızlı girecek. 5 senedir atıl durumdaki BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi’nin altı, butik alışveriş merkezi oldu.



Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, önümüzdeki ay açılışı yapılacak bu önemli projenin detaylarını anlattı şu sözlerle anlattı:



‘Önemli gelir kaynağı’



“Toplam maliyeti 20 milyon TL’yi bulacak bir yer burası. Haziran’da yani önümüzdeki ay açacağız. Yıllık kira getirisi 15 milyon olacak. İçinde 56 dükkan ve mağaza yer alacak. Türkiye’nin en büyük marketi, alışveriş merkezinde şu anda hizmette. Gece gündüz mimarımız Metin Demir burada, çalışmaların bizzat başında duruyor. Kendini 1.5 senede amorti edecek bu yer, kulüp için önemli gelir kaynağı olacak”



(Fanatik)