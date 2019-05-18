Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosunda yeralmayacak. Sakatlığı bulunan takım kaptanı Umut Bulut, sarı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve tedavi için izin alarak Hollanda'ya giden Bilal Başacıkoğlu, yarın oynanacak Akhisarspor maçı kadrosunda olmayacak. Sakatlıktan çıkan Bernard Mensah ile Sakıb Aytaç ise maç kadrosunda olacak. Son çalışmasını Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor, akşam 20:30 uçağı ile İzmir'e, oradan da karayolu ile Manisa'ya giderek maç saatini beklemeye çekilecek.
Kayserispor'da 3 eksik var
18.05.2019 - 16:24 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akhisarspor'a konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 futbolcu kadroda olmayacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,Akhisarspor,maç,futbol,spor,
625454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/625454.aspx
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P.
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4
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36
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9
4
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19
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6
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35
41
-6
42
8
Antalyaspor
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12
6
14
35
52
-17
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Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Kayserispor
32
10
10
12
33
46
-13
40
12
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
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Kasımpaşa
32
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5
16
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15
34
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-16
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15
Göztepe
32
10
4
18
35
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34
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Bursaspor
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6
15
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Akhisar Bld.Spor
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Takım
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M.
A.
Y.
A.
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1
Gençlerbirliği
33
22
4
7
49
26
23
70
2
Denizlispor
33
20
9
4
62
30
32
69
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34
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10
5
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Adana Demirspor
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13
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41
0
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Altay
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7
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38
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Karabükspor
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