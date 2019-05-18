Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 3 futbolcu maç kadrosunda yeralmayacak. Sakatlığı bulunan takım kaptanı Umut Bulut, sarı kart cezalısı Cristian Sapunaru ve tedavi için izin alarak Hollanda'ya giden Bilal Başacıkoğlu, yarın oynanacak Akhisarspor maçı kadrosunda olmayacak. Sakatlıktan çıkan Bernard Mensah ile Sakıb Aytaç ise maç kadrosunda olacak. Son çalışmasını Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor, akşam 20:30 uçağı ile İzmir'e, oradan da karayolu ile Manisa'ya giderek maç saatini beklemeye çekilecek.