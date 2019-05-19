Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca bir sezonun artık sonuna gelindi. Uzun süredir her maçına final gibi çıkan Galatasaray, son iki haftada Beşiktaş ve Ç. Rize’yi devirerek şampiyonluk kapısını ardına kadar açarken, bugün artık kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. Galatasaray, zirve rakibi Başakşehir’i devirirse şampiyonluğunu ilan edecek. Sivas’ta kazanılan kupa şampiyonluğunun ardından hemen Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Cimbom tamamen kenetlenmiş durumda. Son hazırlıklarını dün gerçekleştiren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in zafer planı da net: Aynısını yapacağız... Fatih Terim’in işaret ettiği maç ise iki hafta önce kazanılan Beşiktaş derbisi…

Fernando’ya özel görev

Terim, “Kupanın birini aldık, öbürü de bizi bekliyor. Şimdi çıkıp onu da alacağız, bundan şüphem yok” ifadelerini kullandı. Başakşehir karşısında da Beşiktaş maçının taktiğini uygulayacaklarını söyleyen Terim tıpkı derbide olduğu gibi önde baskı ve hızlı hücumlarla rakibi yıpratacaklarını söyledi. Fernando’ya yine kritik görevler veren Terim, hem orta alanın defansif bölümünde hem de merkezden hücuma çıkışlarda önemli rol oynayacağını belirtti. Terim ayrıca Onyekuru ile Feghouli’nin takım savunmasına destek vermesini istedi. Terim Belhanda’ya da bol bol şut emri verdi.

Biz sahada kazanırız

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışında her şeyi sahada kazandıklarını belirterek, “Hak edilmiş, şanlı yürüyüşümüzün bir nişanesi olan 22. şampiyonluğumuza ulaşmayı diliyorum” dedi. Cengiz, 19 Mayıs’ta şampiyonluğa ulaşmanın daha da anlamlı olacağını ifade etti.