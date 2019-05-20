Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Fenerbahçe canlı izle, Erzurumspor Fenerbahçe şifresiz izle, Erzurum FB maçı canlı skor, Erzurum Fener maçı bein sports... Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Erzurumspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Son iki haftada aldığı galibiyetler ile rahat bir nefes alan sarı lacivertli ekip, kritik deplasmandan da 3 puan ile dönerek ligi iyi bir konumda bitirmek istiyor. Erzurumspor ise ligde kalmak için taraftarı önünde kazanmak zorunda. İşte maça dair detaylar

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ERZURUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir,ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

ERZURUMSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Lieo, Hakan Arslan, Taylan, İbrahim, Emrah, Kone, Eduok, Rashad Muhammed

Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, M.Ekici, Dirar, Valbuena, Soldado

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor’a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi. Fenerbahçe’de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları sebebiyle kadroda yer almayacak. Michael Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına götürülmeyecek. Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İki önemli eksik

Mutlaka kazanılması gereken bir maça çıkan Erzurum’da iki önemli eksik bulunuyor. Savunmanın tecrübeli ismi Egemen Korkmaz ile Fransız yıldız Gabriel Obertan, bu kritik karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Son karar Tolgay&Ekici

Ersun Yanal’ın, Mehmet Topal’ın sakatlığı ve Eljif Elmas’ın cezası nedeniyle nasıl bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkacağı merak ediliyordu. Jailson’ın yeri garanti görünürken, onunda önünde oynayacak ikili için Miha Zajc, Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici arasında rekabet vardı. Son karar Tolgay&Ekici ikilisi oldu.

Oğuz Kağan’a ‘Hazır ol’ emri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Erzurum maçında Eljif ve M.Topal'ın yokluğunda orta sahayı Jailson, M.Ekici ve Tolgay'dan kurmayı planlıyor. Ancak bu isimlerin dışında genç Oğuz Kağan'a hazır olması konusunda direktif verdi. Yanal; genç isme, "Skorun ve oyunun durumuna göre ikinci yarıda seni oynatabilirim" dedi.