Süper Lig’in 33. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe’nin BB Erzurumspor’u 1-0 yendiği müsabakanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Rakibimizin evinde oynadığımız önemli bir maçı geride bıraktık. Kazandıkları takdirde alt sıralardan çıkacaktılar. Biz tüm maçları oynamanın zorluğunu biliyoruz. Maç bizim de takım prestijimiz açısından önemliydi. İyi mücadele ettik ve kazandık. Kazandığınızda haklı oluyorsunuz. Kazandık mutluyuz. Bundan sonra Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli. Yarın da ise güçlü bir Fenerbahçe var. Bunun için başkanımızın ve yönetimimizin çalışmaları devam ediyor. Biz kendimiz için neler olacağına bakacağız . Rakiplerimizin değil bizim ne yaptığımız önemli. Şampiyonun kim olduğu ise bizimle alakalı bir konu değil” dedi.
'Yarınlarda güçlü bir Fenerbahçe var'
20.05.2019 - 23:03 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BB Erzurumspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “İyi mücadele ettik ve kazandık. Bundan sonra Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli. Yarınlar da ise güçlü bir Fenerbahçe var” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ersun Yanal,Fenerbahçe,
625957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/625957.aspx
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A.
P.
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Galatasaray
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9
4
69
32
37
69
2
Başakşehir
33
19
9
5
48
21
27
66
3
Beşiktaş
33
18
8
7
69
44
25
62
4
Trabzonspor
33
17
9
7
61
44
17
60
5
Malatyaspor
33
13
8
12
46
44
2
47
6
Antalyaspor
33
13
6
14
38
52
-14
45
7
Konyaspor
33
9
16
8
40
38
2
43
8
Alanyaspor
33
12
7
14
36
42
-6
43
9
Çaykur Rizespor
33
9
14
10
46
47
-1
41
10
Kayserispor
33
10
11
12
35
48
-13
41
11
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
12
Kasımpaşa
33
11
6
16
51
59
-8
39
13
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
14
Ankaragücü
32
10
7
15
34
50
-16
37
15
Göztepe
33
10
5
18
35
41
-6
35
16
Bursaspor
33
6
16
11
26
36
-10
34
17
Erzurum BB
32
7
11
14
34
42
-8
32
18
Akhisar Bld.Spor
33
6
8
19
33
54
-21
26
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Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
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Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
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Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
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4
Osmanlıspor
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10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
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Ümraniye
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7
53
9
Boluspor
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14
7
13
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41
0
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10
Altay
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İstanbulspor
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Adanaspor
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9
10
15
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-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
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Balıkesirspor
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11
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45
-9
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16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0