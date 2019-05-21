Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonu belli, sonuncusu belli ligde konuk Fenerbahçe için prestij, ev sahibi Erzurumspor için ise çok daha fazlası olan bir buluşmaydı. Asansör takım olmak istemeyen Dadaşlar, son haftaya biraz daha umutlu girmek istiyordu. Ancak, tarihinin en kötü sezonunda adeta taşlanan sarı-lacivertliler de daha fazla eleştiri yememek adına sahaya aslarıyla çıkmıştı. Daha çok ihtiyacı olan Erzurum maça hızlı başladı. Mehmet Topal ve Elif’in yokluğunda Valbuena’nın da sakatlanıp çıkması Fenerbahçe’nin orta sahasını kolay geçilebilir kılmıştı. Henüz 2. dakikada Emrah Başsan’ın frikiğiyle gol arayan Erzurum, 14’te Taylan’ın sert şutunun üstten auta çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. 23’te ise Eduok, sağ çaprazdan vuruşunu Harun kornere çelerek Erzurum’un gol umudunu kırdı. Fenerbahçe’nin ilk gol girişimi 33. dakikada gerçekleşirken, Soldado’nun kale önünde yaptığı dokunuşu Sehic çizgi üzerinde önledi.

> Dadaş’ı Moses yıktı

Sehic, Soldado’nun 34’teki çabasını da boşa çıkarırken, 42’de İspanyol yıldıza takım arkadaşı Zajc set çekti. Soldado’nun şutunda kaleye giden top Sloven oyuncuya çarparak auta çıktı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan maçın 52. dakikasında Dirar’ın soldan yapılan ortaya arka direkteki vuruşu az farkla auta çıktı. 55’te Sehic’in ceza sahasında Soldado’ya yaptığı harekette penaltı bekleyen sarı-lacivertlilerin beklentisi ancak 59’da gerçek oldu. Hakem Suat Arslanboğa, VAR uyarısı sonrası yaptığı incelemeyle beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Moses dengeyi bozdu: 1-0. Geri düştükten sonra can havliyle saldıran Erzurum, 73’te Emrah’la direğe takılırken, 76’da Hakan Arslan’ın füzesini Harun kornere çeldi. Çabalar skoru değiştirmedi, Fenerbahçe üst üste üçüncü kez kazanarak bu sezonki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Erzurum ise umutlarını son haftaya bıraktı.