Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konukoğlu, yaptığı açıklamada, oldukça zorlu geçen ligi, play-off'lara katılma hakkı kazanarak tamamladıklarını anımsattı.

Artık tüm konsantrasyonlarını önlerindeki 3 maçta toplayacaklarını ifade eden Konukoğlu, "Bundan sonraki maçlarda hata şansımız yok. Tüm gücümüzü ve isteğimizi sahaya yansıtıp, arzuladığımız Süper Lig'e yükseleceğiz. Tüm sezon verdiğimiz emeği hasat etmek için son viraja girdik." diye konuştu.

Bu süreçte en güçlü kozlarının ise taraftar olacağını anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep, şehir yapısı ve taraftar kalitesiyle Süper Lig'i fazlasıyla hak eden bir şehir. Gaziantep'in beklediği Süper Lig'e yükselmesi için de önümüzde 270 dakika var. Taraftarımızla birleşerek, hep birlikte 270 dakika boyunca tek vücut olacağız. Süper Lig yolculuğundaki mimarımız, taraftar olacak. Bu kulvardaki evimizde olacak tek maçımız var. O da yarın oynayacağımız Osmanlıspor maçı. Tüm Gaziantep'i stadyuma bekliyoruz."