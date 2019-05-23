Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 34. haftasında Kayseri’de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmaya İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus’u görevlendirdi. Bu müsabakada Fırat Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Malok olarak belirlendi. Fırat Aydınus, 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 2’şer kez maçında görev yaptı. Kayserispor’un Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçlarında düdük çalarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ise Fenerbahçe ile Antalyaspor maçlarında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu 2 maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 beraberlik aldı. 26 Mayıs 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kasyerispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası saat 19.00’da başlayacak. Fırat Aydınus'un bu sezon iki takım yönettiği maçlar şöyle:

İ.M.Kayserispor 2-2 Çaykur Rizespor (Hakem)

Trabzonspor 4-2 İ.M.Kayserispor (Hakem)

İ.M.Kayserispor 2-0 D.G.Sivasspor (VAR)

Fenerbahçe 2-2 B.B.Erzurumspor (Hakem)

Antalyaspor 1-1 B.B.Erzurumspor (Hakem)