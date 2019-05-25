Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ünal Karaman yönetiminde 2018-2019 sezonunda sergilediği futbol ve genç yıldızlarıyla taraflı tarafsız her futbolseverin alkışını alan Trabzonspor, sezonun son maçında Karadeniz derbisinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. 16’da Muriç’in pasında Boldrin Ç. Rizespor’u öne geçirdi: 1-0. Trabzon bu gole 20’de cevap verdi. Nwakaeme’nin ortasında Rodallega’nın kafası skoru eşitledi: 1-1. 24’te bir kere daha Nwakaeme-Rodallega ortaklığıyla gelişen atakta Kolombiyalı oyuncunun şutu bu defa kaleci Gökhan’dan sekerken, araya girmek isteyen Melnjak’a çarpan top filelerle buluştu: 2-1.

Zevkli karşılaşma

Öne geçtikten sonra da hız kesmeyen Ünal Karaman’ın takımı 43’te Abdülkadir Ömür ile farkı ikiye çıkardı. Nwakaeme’nin savunmanın arkasına attığı derin topla kaleciyle karşı karşıya kalan genç futbolcu düzgün bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 3-1. Sezonun son maçından puanla ayrılmak için maçın ikinci yarısında istekli bir görüntü çizen Okan Buruk’un öğrencileri 65’te Boldrin’in kullandığı korneri kafayla ağlara gönderen Muriç ile farkı bire indirdi: 3-2. Kalan bölümde başka gol çıkmayınca Trabzonspor zorlu deplasmandan üç puanla ayrılan taraf oldu ve sezonu 63 puanla tamamladı.

Alınlarından öpüyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ç. Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu “Ligi üçüncü bitirmemiz 6 milyon TL civarında bir paranın kasaya girişi ayrıca Avrupa Ligi’ne direkt bilet anlamına geliyordu. Fark etmez biz de play-off’u geçer öyle gideriz. Trabzonspor bu sezon taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. Futbolcularımızın göstermiş oldukları fedâkarlık, çaba, takım olma yolunda ortaya koymuş oldukları mücadele her türlü takdirin üzerinde. Hepsini tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. Bütün teknik ekibi de kutluyorum. Bu takımı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Rodallega’dan cevap bekliyoruz” dedi.