U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş, VfB Stuttgart II takımında başarılı bir grafik çizdikten sonra birçok kulüp peşine düştü. Süper Lig ekiplerinden birçok kulübün genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenilirken, Güneş'e Avrupa'dan bazı tekliflerin geldiği bildirildi.
Umut Güneş, gelen teklifleri doğrularken, "Futbol hayatımı Türkiye'de sürdürmek istiyorum. Şu an beni isteyen birkaç tane büyük kulüp var. Ailemle görüşüp, kısa zamanda en doğru kararı vereceğim. Hedefim ileride A Mili Takım formasını giymek" ifadelerini kullandı.
Transferin gözdesi Umut Güneş
25.05.2019 - 16:47 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Stuttgart'ın altyapısından yetişen bu sezon VfB Stuttgart II takımında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan 19 yaşındaki Umut Güneş, Türkiye'den birçok kulübün radarına girdi.
U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş, VfB Stuttgart II takımında başarılı bir grafik çizdikten sonra birçok kulüp peşine düştü. Süper Lig ekiplerinden birçok kulübün genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenilirken, Güneş'e Avrupa'dan bazı tekliflerin geldiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Umut Güneş,
627171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/627171.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
33
20
9
4
69
32
37
69
2
Başakşehir
33
19
9
5
48
21
27
66
3
Beşiktaş
33
18
8
7
69
44
25
62
4
Trabzonspor
33
17
9
7
61
44
17
60
5
Malatyaspor
33
13
8
12
46
44
2
47
6
Antalyaspor
33
13
6
14
38
52
-14
45
7
Konyaspor
33
9
16
8
40
38
2
43
8
Fenerbahçe
33
10
13
10
41
43
-2
43
9
Alanyaspor
33
12
7
14
36
42
-6
43
10
Çaykur Rizespor
33
9
14
10
46
47
-1
41
11
Kayserispor
33
10
11
12
35
48
-13
41
12
Ankaragücü
33
11
7
15
37
51
-14
40
13
Kasımpaşa
33
11
6
16
51
59
-8
39
14
Sivasspor
33
9
11
13
45
51
-6
38
15
Göztepe
33
10
5
18
35
41
-6
35
16
Bursaspor
33
6
16
11
26
36
-10
34
17
Erzurum BB
33
7
11
15
34
43
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Akhisar Bld.Spor
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6
8
19
33
54
-21
26
5. Hafta Maçları
14.9.2018
Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa
15.9.2018
Mke Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor
15.9.2018
Beşiktaş 2 - 1 Yeni Malatyaspor
15.9.2018
Göztepe 2 - 0 Kayserispor
16.9.2018
Sivasspor 2 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.9.2018
Medipol Başakşehir Fk 4 - 0 Antalyaspor
16.9.2018
Çaykur Rizespor 1 - 1 Bursaspor
16.9.2018
Atiker Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
17.9.2018
Alanyaspor 1 - 0 Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
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57
8
Ümraniye
34
14
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9
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7
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9
Boluspor
34
14
7
13
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41
0
49
10
Altay
34
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İstanbulspor
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Adanaspor
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41
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Giresunspor
34
8
12
14
32
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14
Eskişehirspor
34
9
8
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44
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Balıkesirspor
34
11
7
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45
-9
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16
Afjet Afyonspor
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7
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55
-17
30
17
Elazığspor
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6
7
21
38
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-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
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10
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-102
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