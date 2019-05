Türkiye Gazetesi

Eren, sosyal medya hesabından paylaştığı ve attığı gollerin yer aldığı bir videonun da bulunduğu mesajında, "Şampiyon Galatasaray'ımızı, tüm takımımızı (+Mert Çetin) ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım. Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi. Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının desteğini her zaman hissettiğinin altını çizen Eren, şu görüşlerini aktardı:

"Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize, şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, aşçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan Taşkın ağabeyime, Ahmet ağabeyime, Ali ağabeyime ve Tuğçe'ye, fizyoterapistlere, masörlere, doktorlarımıza, teknik ekibe, son 5 ayı birlikte geçirdiğim 21 Yaş Altı Takımın'a ve Sertaç hoca, Ceyhun hoca, Hakan hoca, Aysel hoca ve Erdem hocaya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eğer unuttuklarım olduysa affola. Ben Galatasaray'ın bir santrforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında olduğum ve bu sorumlulukla yaşadığım için her idman, her maç ve her gün tüm varlığımla ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım ve yaptım. Sevgili taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhteşem 3 yılı yaşattığınız icin teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun."