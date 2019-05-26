Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Gazişehir canlı izle, Osmanlı Gazişehir Gaziantep şifresiz izle, Osmanlıspor Gazişehir şifresiz kanal, Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep bein sports... Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, deplasmanda avantajını koruyarak final biletini almak için sahaya çıkıyor. Osmanlıspor ise en az iki farklı skorla kazanarak şansını sürdürmek istiyor. Peki, Osmanlıspor Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

OSMANLISPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANLISPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibini yukarıdaki linkten yapabilir, ücretli üyelik ile canlı olarak izleyebilirsiniz.

İlk maçı evinde 2-0 kazanan Gazişehir Gaziantep, Ankara deplasmanına skor avantajıyla gidiyor. Gaziantep ekibi, Ankara’dan final biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Hazırlıklarını tamamlayarak Ankara’da kampa giren Gaziantep temsilcisinde, Osmanlıspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Osmanlıspor maçı öncesinde Gaziantep’teki taraftarlar da unutulmadı. Kentteki belediyeler tarafından deplasmana gidemeyecek taraftarlar için Şehitkamil Sanat Merkezi önünde kurulacak dev ekranda Osmanlıspor maçının izlenmesi sağlanacak.