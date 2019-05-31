Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a gelişini anlattı. Radyospor’a konuşan Ürkmezgil “Avcı ile prensipte anlaşmıştık. Ama kendisinin kulübüyle görüşmeleri bitmeden resmî bir anlaşma yapmamız mümkün değildi. İş belli bir noktaya kadar geldi. Başakşehir ile Avcı’nın yolları ayrılmadan biz kontrat yapmadık. Ayrıldı ve görüşmeler hızlandı “dedi. Başkan Fikret Orman’ın da en çok istediği ismin Abdullah Avcı olduğunu belirten tecrübeli yönetici “Başkan çok demokratik bir şekilde herkesin görüşünü sordu. Herkes hemfikir oldu. Abdullah Avcı tercihi oy birliğiyle alınmış bir karardır. Abdullah Avcı başarıya aç bir isim” sözlerini kullandı.

> Hayırlı olsun

Abdullah Avcı’nın yanında yer alacak yardımcı antrenörler konusuna da değinen Ahmet Ürkmezgil “Bizim ekibimiz var, Abdullah Avcı’nın da ekibi var. Bunlar masaya yatırılacak ve karar verilecek” dedi. Avcı’nın her yönüyle tatmin edici bir isim olduğunu söyleyen siyah-beyazlı yönetici “Biz iki sene üst üste şampiyon olduk. Ardından ise kıl payı kaçırdığımız şampiyonluklar var. Futbolda dün yok. Şampiyonluğa açız. Abdullah Avcı’nın da şampiyonluğa aç ve çağdaş bir insan olduğunu biliyoruz. Her yönüyle çok iyi bir tercih yaptık. Bütün yönetimin de destek olması rahatlatıcı. Abdullah Avcı’ya inancım sonsuz. Elinde avucunda ne varsa Beşiktaş için kullanacağına şüphem yok. Beşiktaş bence çok doğru bir karar aldı. Çok uyumlu çalışacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.