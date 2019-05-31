Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride bıraktığımız sezonu 63 puanla dördüncü sırada tamamlayan ve sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, ligin genç oyunculara en fazla şans veren takımı oldu. Süper Lig’de 21 yaş altı oyuncularına maç başına 119 dakika şans tanıyan bordo-mavili takım bu istatistikte ligin 17 takımı geride bıraktı ve ilk sırada yer aldı. Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür gibi iki genç isme düzenli forma veren teknik direktör Ünal Karaman yabancı sayısının tartışıldığı bugünlerde bu tartışmaya da farklı bir boyut kazandırdı.

> Galatasaray takip etti

21 yaş altı oyuncularına maç başına 119 dakika şans tanıyan Trabzonspor’u 108 dakika ile G.Saray takip ederken, F.Bahçe’de gençler ortalama 41, Beşiktaş’ta 32, lige veda eden Bursa’da ise 30 dakikada sahada kaldı. Erzurumspor 18 yaşındaki Sefa Akgün’e sadece sezonun son maçında dokuz dakika şans tanırken Akhisar da gençlerine sadece sezonun son maçında forma verdi. Ligin büyük bölümünü önde götüren Başakşehir sezon boyunca 21 yaş altı hiçbir futbolcusunu sahaya sürmedi. > Uğur Aktan