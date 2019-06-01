Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’la anlaşmaya varan Abdullah Avcı, dün saat 13.00 sularında siyah-beyazlı takımın tesislerine giderek incelemelerde bulundu. Tesis personeli ile de tanışan Avcı, Beşiktaş’ın antrenman sahaları, konaklama alanları, spor salonları ve yemek alanlarını, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ürkmezgil ve A takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı ile birlikte gezdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki incelemelerin ardından Abdullah Avcı, Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı takımdaki oyuncuların durumuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Takım hakkında yaklaşık bir hafta sürecek olan bir analiz gerçekleştireceğini söyleyen Avcı’nın bu süre içinde takımdaki hiçbir oyuncu için işlem yapılmamasını istediği öğrenildi.

Altyapı teklifi

Takımdaki oyuncuların maç ve fiziksel performanslarını inceleyeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, kalacak ve gidecekleri, ekibiyle birlikte yapacakları geniş çaplı analizler sonucunda belirleyeceklerini söyledi. Avcı, yapılacak transferler için de bu çalışmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Öte yandan yapılan görüşmede Ahmet Ürkmezgil, Avcı’ya “Genç takımlarda futbolcu havuzumuz oldukça geniş. Sizin de altyapı konusunda çok değerli tecrübeleriniz var. Altyapıyı da size teslim etmek istiyoruz” teklifinde bulundu. Avcı’nın bu tekliften dolayı çok memnun olurken “Başarıların sürekli olması açısından uzun vadeli planlar yapmak çok önemli. Ekibimle beraber altyapıyla ilgili ciddi mesai harcayacağız” sözünü verdi.

BAŞKAN FİKRET ORMAN’DAN AĞIR SALVOLAR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geride kalan sezon hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukları hakemlerin değil, teknik adam ve oyuncuların belirlemesi gerektiğini söyleyen Orman, “Sadece bu sezon değil, geçen seneki Alanyaspor-Galatasaray maçı da şampiyonu belirlemişti” dedi. Siyah-beyazlıların patronu ayrıca geçen sezonki Ç. Rize-G.Saray ve G.Saray-Beşiktaş maçlarının Türk futbol tarihine kara leke olarak geçtiğini söyledi. Takımın yeni hocası Abdullah Avcı hakkında da açıklamalarda bulunan Fikret Orman, “Hayırlı olsun. Yarın (Bugün) resmî açıklamayı yapacağız, imza töreni bayram sonrası olacak. Kulübün standartlarına uygun bir rakam teklif ettik. Hoca da kabul etti. Kendisi yedi kişilik bir ekiple geliyor. Yardımcı antrenör konusunda Metin Tekin, Gökhan Keskin ve Yasin Sülün arasında hocamız bir tercih yapacak” ifadelerini kullandı.

Satılık değilim!

Ricardo Quaresma, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Portekizli gazetecilere açıklamalarda bulunan Q7 “Şu an Beşiktaş’ın futbolcusuyum. Kariyerimi Beşiktaş’ta noktalamak istiyorum. Ben satılık değilim, Türkiye’de sadece Beşiktaş forması giyerim” sözlerini kullandı.



Orkun istemiyor

Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Orkun Kökçü, henüz Türkiye’ye gitmeyi düşünmediğini söyledi. Feyenoord’da top koşturan 18 yaşındaki forvet, “Benim hedefim Türkiye değil. Belki otuzlu yaşlarımda gidebilirim” dedi. Genç yıldız geçen sezon 11 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı.