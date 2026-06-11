Düğün Dernek 2: Sünnet yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı film unutulmaz karakterleriyle kült yapımlar arasına girmeye aday oldu. Filmin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte ''Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?'' soruları da araştırılmaya başlandı.

Düğün Dernek 2 Sünnet televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken film hakkında merak edilen detaylar da gündeme geldi. Gişede büyük başarı yakalayan yapımın çekildiği mekanlar ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği film, ilk yapımın ardından aynı ekibi yeniden bir araya getirerek eğlence dolu bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Peki, Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? Düğün Dernek 2 oyuncuları

DÜĞÜN DERNEK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek 2 Sivas ve Erzincan'da çekildi. Filmin dikkat çeken mekanlarından biri ise Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ünlü kayalık ev oldu.

Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? Düğün Dernek 2 oyuncuları

Kemaliye'de yer alan ve ilçenin sembollerinden biri haline gelen ev, filmin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı. Kayalık bir tepenin üzerine inşa edilen ilginç yapı, bulunduğu konum nedeniyle hem turistlerin hem de yapım şirketlerinin ilgisini çekiyor. 96 basamakla ulaşılan ev, ilçeye hakim manzarasıyla dikkat çekerken, bölgeyi ziyaret edenlerin en çok fotoğraf çektiği yerlerden biri.

Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? Düğün Dernek 2 oyuncuları

DÜĞÜN DERNEK 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Düğün Dernek serisinin ikinci filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet 4 Aralık 2015 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Sinema salonlarında yaklaşık 6 milyon seyirci tarafından izlenen film, Türk sinemasının en başarılı komedi yapımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? Düğün Dernek 2 oyuncuları

DÜĞÜN DERNEK 2 OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertuğrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız

Arzu Oruç - Lobideki Kız

Ferit Aktuğ - Komiser

Tuna Kırlı - Soyguncu

Giray Altınok - Soyguncu

Alper Kadayıfçı - Soyguncu

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