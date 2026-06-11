Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? Düğün Dernek 2 oyuncuları
Düğün Dernek 2: Sünnet yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı film unutulmaz karakterleriyle kült yapımlar arasına girmeye aday oldu. Filmin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte ''Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?'' soruları da araştırılmaya başlandı.
Düğün Dernek 2 Sünnet televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken film hakkında merak edilen detaylar da gündeme geldi. Gişede büyük başarı yakalayan yapımın çekildiği mekanlar ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği film, ilk yapımın ardından aynı ekibi yeniden bir araya getirerek eğlence dolu bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Peki, Düğün Dernek 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?
DÜĞÜN DERNEK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek 2 Sivas ve Erzincan'da çekildi. Filmin dikkat çeken mekanlarından biri ise Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ünlü kayalık ev oldu.
Kemaliye'de yer alan ve ilçenin sembollerinden biri haline gelen ev, filmin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı. Kayalık bir tepenin üzerine inşa edilen ilginç yapı, bulunduğu konum nedeniyle hem turistlerin hem de yapım şirketlerinin ilgisini çekiyor. 96 basamakla ulaşılan ev, ilçeye hakim manzarasıyla dikkat çekerken, bölgeyi ziyaret edenlerin en çok fotoğraf çektiği yerlerden biri.
DÜĞÜN DERNEK 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
Düğün Dernek serisinin ikinci filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet 4 Aralık 2015 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Sinema salonlarında yaklaşık 6 milyon seyirci tarafından izlenen film, Türk sinemasının en başarılı komedi yapımlarından biri olarak kayıtlara geçti.
DÜĞÜN DERNEK 2 OYUNCULARI
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertuğrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
Arzu Oruç - Lobideki Kız
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kırlı - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu