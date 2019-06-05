Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol değerlendirmeleriyle bilinen KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerinin oyuncu değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 10'da 5 İngiliz kulübü yer alırken İspanya'dan da 3 temsilci ilk 10'a girmeyi başardı. Fransa'dan Paris Saint Germain ve İtalya'dan Juventus da listenin ilk 10 sırasında yer buldu. Değerlendirmede, İngiltere Premier Lig'i son 2 sezonda zirvede tamamlayan Manchester City ilk sırada yer aldı. City'nin kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 1 milyar 182 milyon Euro olarak belirlendi. İkinci sıra ise İspanya La Liga şampiyonu Barcelona'nın oldu. Barça'nın toplam oyuncu değeri 1 milyar 111 milyon Euro. Geçtiğimiz hafta sonunda Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibi olan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon Euro'luk değeriyle listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu. İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar Euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı. İspanyol devi Real Madrid, 958 milyon Euro'yla 4. sırada yer aldı. İlk 10'daki tek Fransız ekibi Paris Saint Germain 906 milyon Euro'yla beşinci, Tottenham 976 milyon Euro'yla 6., Manchester United 846 milyon Euro'yla 7., Chelsea 842 milyon Euro'yla 8., Atletico Madrid de 840 milyon Euro'yla 9. oldu. İlk 10 sıradaki tek İtalyan takımı olan Juventus ise 788 milyon Euro'yla 10. sırada kendisine yer buldu.