Futbol değerlendirmeleriyle bilinen KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerinin oyuncu değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 10'da 5 İngiliz kulübü yer alırken İspanya'dan da 3 temsilci ilk 10'a girmeyi başardı. Fransa'dan Paris Saint Germain ve İtalya'dan Juventus da listenin ilk 10 sırasında yer buldu. Değerlendirmede, İngiltere Premier Lig'i son 2 sezonda zirvede tamamlayan Manchester City ilk sırada yer aldı. City'nin kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 1 milyar 182 milyon Euro olarak belirlendi. İkinci sıra ise İspanya La Liga şampiyonu Barcelona'nın oldu. Barça'nın toplam oyuncu değeri 1 milyar 111 milyon Euro. Geçtiğimiz hafta sonunda Tottenham'ı geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibi olan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon Euro'luk değeriyle listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu. İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar Euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı. İspanyol devi Real Madrid, 958 milyon Euro'yla 4. sırada yer aldı. İlk 10'daki tek Fransız ekibi Paris Saint Germain 906 milyon Euro'yla beşinci, Tottenham 976 milyon Euro'yla 6., Manchester United 846 milyon Euro'yla 7., Chelsea 842 milyon Euro'yla 8., Atletico Madrid de 840 milyon Euro'yla 9. oldu. İlk 10 sıradaki tek İtalyan takımı olan Juventus ise 788 milyon Euro'yla 10. sırada kendisine yer buldu.
Avrupa'nın en değerlisi Manchester City
05.06.2019 - 10:53 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KPMG Football Benchmark, Avrupa'nın elit kulüplerini değerlendirdi. İngiltere Premier Lig'i son 2 yılda zirvede tamamlayan Manchester City, 1 milyar 182 milyon Euro'luk oyuncu değeriyle Avrupa'nın en değerli takımı oldu. 2. sırada 1 milyar 111 milyon Euro'yla Barcelona yer alırken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon Euro'yla 3. sırada yer aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Manchester City,futbol,
629336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/629336.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
20
9
5
72
36
36
69
2
Başakşehir
34
19
10
5
49
22
27
67
3
Beşiktaş
34
19
8
7
72
46
26
65
4
Trabzonspor
34
18
9
7
64
46
18
63
5
Malatyaspor
34
13
8
13
47
46
1
47
6
Fenerbahçe
34
11
13
10
44
44
0
46
7
Antalyaspor
34
13
6
15
39
55
-16
45
8
Konyaspor
34
9
17
8
40
38
2
44
9
Alanyaspor
34
12
8
14
37
43
-6
44
10
Çaykur Rizespor
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
Sivasspor
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
Kayserispor
34
10
11
13
35
50
-15
41
13
Ankaragücü
34
11
7
16
38
53
-15
40
14
Kasımpaşa
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
Göztepe
34
11
5
18
37
42
-5
38
16
Bursaspor
34
7
16
11
28
37
-9
37
17
Erzurum BB
34
8
11
15
36
43
-7
35
18
Akhisar Bld.Spor
34
6
9
19
33
54
-21
27
34. Hafta Maçları
24.5.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 1 Alanyaspor
24.5.2019
Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
24.5.2019
Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
24.5.2019
Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
25.5.2019
Atiker Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Göztepe 2 - 1 Mke Ankaragücü
26.5.2019
Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0