Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kanarya’da taraftarı heyecanlandıracak gelişmeler... Forvete ve sol beke oyuncu bakan sarı-lacivetlilerin hedefinde son Şampiyonlar Ligi sahibi Liverpool’un tecrübeli yıldızları var. O isimler de İngiliz ekibiyle yollarını ayıran forvet oyuncusu Daniel Sturridge ve sol bek Moreno. Hatta iddiaya göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, canlı olarak izlediği Liverpool-Tottenham finalinin ardından iki oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı. Bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncu konusunda sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren olay Comolli’nin İngiltere’deki imajı ve iyi ilişkileri. Kanarya’nın transfer sürecindeki zayıf noktası ise Avrupa kupalarında olmaması.

Andre Silva iddiası

İngiliz cephesinde bu gelişmeler yaşanırken İtalya’dan da bir transfer haberi geldi. Geçen sezonu Sevilla’da kiralık geçiren ve bonservisi Milan’da olan Portekizli forvet Andre Silva, sarı-lacivertlilere yazıldı. Fenerbahçe yönetiminin Andre Silva’nın kiralanması için İtalyan kulübüyle masaya oturacağı belirtilirken yıldız ismin Roma, Monaco, Valencia ve Marsilya’nın da radarında olduğu belirtildi. Ancak bu transferde Fenerbahçe’nin diğer kulüplere göre şansının az olduğu da vurgulandı. Andre Silva geçen sezon Sevilla formasıyla 40 maçta 11 gol ve üç asistlik bir grafik sergilemişti.

Stoper Skrtel’e bağlı

Sarı-lacivertlilerde stoper transferi Martin Skrtel’in kararına bağlı. Yıllık 1,2 milyon avrodan 1+1 senelik mukavele önerilen Slovak oyuncu ile henüz anlaşma sağlanamadı. Skrtel işi olmazsa savunmaya takviye yapılacak.

TOLGA DURMUYOR

Sarı-lacivertlilerin sakatlığı sebebiyle performansını göremediği Tolga Ciğerci tatilde de boş durmuyor. Orta saha oyuncusu, özel antrenörü eşliğinde tatil döneminde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor ve yeni sezona hazır girmek istiyor.