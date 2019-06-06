Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elmas Lig'in dördüncü etabında kadınlar cirit atmada yarışan milli sporcu Eda Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen etapta mücadele eden Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve olimpiyat barajını geride bıraktı. Milli atlet böylece cirit atmada olimpiyat vizesi almayı başardı.

Müsabakada Çinli Huihui Lyu ise 66,47 metrelik atışıyla birinciliği elde etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Tuğsuz'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig'de cirit atmada ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Eda Tuğsuz'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Elmas Lig yarışmasında cirit atmada 64,51'lik derecesi ile ikinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Eda Tuğsuz'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran Eda Tuğsuz'un başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."