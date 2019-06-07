Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre İngiltere’ye 2017 yılında transfer olan Salâh, Liverpool şehrindeki Müslümanlık karşıtı eğilimlerin azalmasına doğrudan katkı sağladı. Salâh’ın transferinin ardından Liverpool taraftarlarının sosyal medyada İslam düşmanlığı yapmak gayesiyle attığı mesajların oranı, diğer Premier Lig takımı seyircilerine oranla yüzde 50 azalırken şehirdeki İslamofobi ise yüzde 18,9 oranında düştü. İngiltere’de 2017 senesinden bu yana diğer şehirlerde Müslümanlık muhalifi görüşlerde azalma yaşanmadığı kaydedilen çalışmada, Salâh’ın sportif alanda elde ettiği başarılar ve “hümanist karakterinin” bu düşüşteki en mühim faktörlerden olduğu vurgulandı.