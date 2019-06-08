Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Fransa maçı canlı izle, Türkiye Fransa maçı şifresiz izle, Türkiye Fransa maçı canlı skor, Türkiye Fransa maçı hangi kanalda... 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’nde H Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, bu akşam 2018 Dünya Kupası’nın sahibi Fransa’yı sahasında ağırlıyor. Grupta geride kalan iki maçta Fransa 6 puanla liderlik koltuğunda otururken, Ay-Yıldızlılar ise aynı puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Milliler müsabakayı kazanması halinde liderliğe yükselecek. Peki, Türkiye - Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

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TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek. Skomina’nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yaparken maçın dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak.

TÜRKİYE FRANSA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Kaan Ayhan, Mahmut, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, N’Dombele, Pogba, Matuidi, Lemar, Griezmann, Mbappe

Şenol Güneş’in 55. milli sınavı

Milli Takımımız’ın başındaki ikinci dönemini yaşayan ve Türkiye’yi futbolda başarılı günlerine döndürmeyi hedefleyen Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı ekibimizin başında teknik direktör olarak 55. karşılaşmasına çıkacak. Güneş yönetiminde 54 maçta Milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı. Milliler resmi maçlarda ise 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

10 yıl sonra yine rakipler

Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009’da Fransa’nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema’nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Konya’da altıncı maçımız

A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile yapacağı maçla Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 6. kez sahaya çıkacak. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Stadı’nda Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak. Bu stattaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Milliler, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü. Tek mağlubiyetimizi Uluslar Ligi’nde 17 Kasım 2018’de İsveç (0-1) karşısında aldık.