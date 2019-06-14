Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, transferdeki ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Valbuena ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, sol kanat transfer için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Kanarya'nın, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Konoplyanka'yla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TOP SCHALKE'DE

Alman ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmenin feshi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Yıldız futbolcu kulübünü ikna ederse, Fenerbahçe transferi bedelsiz bir şekilde gerçekleştirecek.

Kaynak: Sabah