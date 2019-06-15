Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sonunda beklenen oldu ve Galatasaray, gol kralı olmasına rağmen takımla doku uyuşmazlığı yaşayan Mbaye Diagne’nin satışı için Arabistan’ın eş-Shabab kulübüyle el sıkıştı. Devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon bonservis bedeliyle transfer edilen Senegalli, 16 milyon avro karşılığında Arabistan’ın yolunu tutacak. Taraftarların bir türlü benimseyemediği, takım arkadaşlarıyla saha içinde yaşadığı kavgalar yüzünden teknik direktör Fatih Terim’in de istemediği Diagne’nin satışına, uzun pazarlıkların ardından karar verildi. Suudi Arabistan ekibinden kendisine yapılan senelik 4,5 milyon avroluk teklife ‘evet’ diyen 1991 doğumlu futbolcu, eş-Shabab takımında forma giyen futbolcuları da sosyal medyadan takibe aldı.

LİSTE KABARIK

Galatasaray bir önceki sezonda gol kralı olan Bafétimbi Gomis’i de yine Suudi Arabistan takımlarından el-Hilal’e satmıştı. Mbaye Diagne’nin satışının resmîleşmesinin ardından sarı-kırmızılılarda transfer şov da başlayacak. Finansal Fair Play gereği zorda olan Cimbom, bu satış sonrası kadrosuna yeni isimleri katabilecek. Ama bütün bunlardan önce Luyindama’nın bonservis ücretinin ödemesi yapılacak. Geçen sezonun devre arasında opsiyonlu olarak kadroya katılan Luyindama’nın tapusu alınacak. Sarı-kırmızılılar Diagne’nin yerine yıldız bir golcü transfer etmeyi düşünüyor. Listede olan Radamel Falcao, Mario Balotelli ve Danny Welbeck için girişimler hızlandırılacak.

GÖNLÜM CİMBOM'DA

G.Saray’ın yanı sıra F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Vedat Muriç, sarı-kırmızılı formanın hayalini kuruyor. Bonservis bedelinin gerçekçi boyutlara inmesi gerektiğini savunan Kosovalı golcü, “Bonservis görüşmelerim yapılıyorsa, bu ayrılacağımın göstergesidir. Gönlüm Galatasaray’da. Sürecin taraftarı yıpratmamasını istiyorum” dedi. Öte yandan Muriç için Çaykur Rizespor’a üç milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verme teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar ayrıca anlaşma sağladığı 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor’u da kiralık olarak Karadeniz ekibine önerdi.

UCUZA VERMEYİZ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Muriç Şampiyonlar Ligi’nden dolayı Galatasaray’ı istiyor. Ama bizim değerini bulmadan göndermek gibi bir niyetimiz yok” dedi.

O GOLÜ UNUTAMAM

Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli’ye Fransa’dan bir ödül geldi. France Football, Cezayirli futbolcuyu, mayıs ayının en iyi Afrikalı futbolcusu seçti. Fransız dergisine açıklamalarda bulunan Cezayirli yıldız “Başakşehir’e attığım golü unutmayacağım. Kariyerim boyunca attığım en güzel gol olduğunu düşünüyorum. Benim gibi, taraftarlar da o anı unutmayacaktır” diye konuştu.

CENGİZ KATILDI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ekibi dün akşam 1905 Kültür Sanat Spor Derneğinin Almanya’da yapacağı kutlamalara katıldı. Galatasaray üyelerinin ve tribünlerin tanınmış simalarının da katıldığı etkinlik coşkulu geçti.

TFF AÇIKLADI

TFF Süper Kupa 2019’un Ankara Eryaman Stadyumu’nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verildi. Geöen sezonun G.Saray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor’un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi

BURAK ELMAS’TAN CEVAP

Galatasaray’da ibrasızlık davası sürerken, Burak Elmas’a da tepki gösterenler oldu. Eski yönetici yaptığı açıklamada “Özellikle son birkaç gündür müdahil olmadığım bir konu sebebiyle beni hedef gösterme çabaları var. Kimin ne amacının olduğu, kimlerin kimleri kullandığı ve bu yolda kimlerin hangi yollara başvurduğu er geç anlaşılacak” dedi.



