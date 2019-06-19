Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta yaşanan ambulans krizi hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Yaşadığı sakatlık sebebiyle travma riski olan Datome’ye ambulans tahsis edilmediğini vurgulayan Özsoy’un hedefinde Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman vardı. “Ergin Ataman’ın problemi kendisiyle” vurgusu yapan Özsoy “Bugüne kadar konuşmadık, çünkü ciddiye almadık, bizden uzakta olsun istedik. Bunu bir geçim kaynağı yapmış, hocalığı yetmediği için bunu bu şekilde kapatmaya çalışıyor. İyi hoca, iyi insan örneği Obradovic’tir” dedi Özsoy “Basketbolu, basketbolculara bırakmak istedik. Ancak geldiğimiz noktada konuşmak kaçınılmaz oldu” vurgusu yaparken “Bizim kişilerle meselemiz yoktur. Anadolu Efes’in arsızlığı sermaye edinmiş koçu, TBF’nin burada gerekli cezaları vermemesi bizi bu noktaya getirdi. Üzüldüğümüz kısım, TBF ve basınının da buna sessiz kalmasıdır” ifadesinde bulundu.



Ergin Ataman’ı yaylım ateşine tutan Semih Özsoy “Ali Koç’a ‘azmettirici’ dedi. Can güvenliği olmadığı için Ataşehir’e gelmeyeceğini söyledi. Bu kişinin Kızılyıldız, Karşıyaka ve birçok kurumla problemi var. Polis şapkasıyla maça gelmek mi kurşun geçirmez yelekle maça çıkmak mı dersiniz, en son da kulaklıkla maça çıktığını gördük. Kardeşi kardeşe kırdırma noktasına geldi” derken TBF’nin sessizliği kınadı. Anadolu Efes’in yaptıkları baştan beri kabul edilemez ama buralara gelmemizin sebebi Ergin Ataman’dır” diyen Özsoy “Biz Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka ile bunları yaşamadık. 1970’lerde basketbolda elit bir ortam vardı. Çünkü Ergin Ataman o günlere yetişemedi. Ataman gibi insanlar basketboldan, Türk sporundan çekildiğinde eski güzel günler geri dönecektir” iddiasında bulundu. Ataman’a ceza vermeyen sistemin kendisine ceza vermesinde çekinmediğini belirten Özsoy “Fenerbahçe’nin hakkını kimseye yedirmeyiz. Korkunun ecele faydası yok” açıklaması yaptı

Transfer döneminin gözdesi Elif Elmas için Avrupa devleri Fenerbahçe’nin kapısında yatarken sarı-lacivertliler bir taşla iki kuş vurmanın derdinde. Golcü transferi için yoğun mesai harcayan yönetim, 19 yaşındaki Makedon’u Atletico Madrid’e satıp, İspanyol ekibinin 31 yaşındaki Hırvat golcüsü Nikola Kalinic’i de kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin Elif’le ilgili kafasındaki rakam ise 14 milyon avro. Kalinic’in kiralık verilmesi hâlinde bu transferi onaylayacak olan sarı-lacivertliler, ayrıca Hırvat golcünün satın alma opsiyonun da düşük bir ücretle kendilerine verilmesi için bastırıyor.