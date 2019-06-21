Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosunda bulunan Deniz Türüç, takımdan ayrılmak istiyor. Deniz, bu kararını teknik direktör Hikmet Karaman ile de paylaştı. Yeni sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor'da görevi devam ettirmesi beklenen Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Deniz Türüç ile konuştum. Mental açıdan hizmetini doldurmuş. Ayrılmak istiyor" dedi. Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Deniz Türüç bir futbol takımı için, hele hele Kayserispor için çok önemli bir oyuncu. Deniz iyi bir futbolcu. Kendisi ile konuştum. Hedefinde büyük kulübe transfer olmak var. Anadolu'dan milli takıma gitmek ile büyük takımlardan milli takıma gitmek arasında fark var. Oralara gidince süre alma şansı tabiki daha yüksek. İstanbul kulüplerinde oynarsa, Milli takımda oynamasının daha kolay olacağını düşünüyor. Deniz'in düşüncesine de saygı duyuyorum" açıklaması yaptı.