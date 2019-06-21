Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezasının Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacağı play-off final serisi yedinci maçı için kulübümüzün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığımız itiraz, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Kulübümüzün yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21 Haziran tarihinden (Bugün) sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alınmıştır. Karar kapsamında bu akşam oynayacağımız müsabakada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alabileceklerdir."

Karşılaşma için deplasman tribünü bilet satışının Mobilet üzerinden başladığının kaydedildiği açıklamada, ayrıca "Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir. Takımımıza final serisinin yedinci maçında başarılar diliyor; büyük taraftarımızın da desteği ile bu akşam kupayı kaldıracağımıza yürekten inanıyoruz." denildi.

Fenerbahçe Beko'nun 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası gelecek sezon uygulanacak.