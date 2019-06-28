Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim liderliğinde, Hasan Şaş, Levent Şahin, Ümit Davala, idari menajer Şükrü Hanedar, scout şefi Emre Utkucan transfer konusunda yoğun mesai harcıyor. Savunma merkezine Nijerya'dan Valentine Ozornwafor takviyesi yapılırken, bu bölge şu an için öncelikler arasında değil. Sarı-kırmızılılarda öncelik herkesin malumu olduğu gibi santrfor ve yanı sıra merkez orta saha. Santrforda Tetteh, Welbeck gibi isimlerin maliyeti el yakarken, sarı-kırmızılılar bütçeyi sarsmayacak daha uygun isimler üzerine yoğunlaştı. Bu isimlerin başını da Vedat Muriç ile Stefano Okaka çekiyor. Merkez orta sahada Fatih Terim'in en çok istediği ise isim Ever Banega.

MECBURİ İSTEK

Arjantinli orta saha için transfer görüşmeleri son aşamaya gelirken, Sevilla kulübü de Fernando'yu istiyor. Bu transfer kısa süre içerisinde netleşecek. Teknik direktör Fatih Terim, Banega'nın yanı sıra merkez orta sahaya bir transfer daha istiyor. Badou Ndiaye'nin sözleşmesinin sona ermiş olması, Fernando'ya yol gözükmesi tecrübeli teknik adamı bu bölge için transfer istemesine yol açtı. "8 numara istiyorum" diyen Terim, scout ekibine direktif vererek oyuncu bulmalarını istedi. Gündemdeki oyunculardan Rumen 10 numara Iannis Hagi'nin merkez orta sahaya uygunluğu konusunda da rapor bekleyen başarılı teknik adam, elindeki oyuncuların çoğunun çift yönlü olmasını istiyor.

VE BABEL ASLAN OLDU!

G.Saray taraftarlarının aylardın beklediği müjde nihayet gerçekleşti. Beşiktaş’ta oynadığı dönemde futboluyla göz kamaştıran Ryan Babel nihayet Aslan oldu. Daha önce sağlık kontrölünden geçen Hollandalı yıldız dün İstanbul’a geldi ve yönetimle yaptığı son görüşmenin ardından 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Babel yıllık 2,5 milyon avro garanti para alacak. Futbolcuya ayrıca 2,5 milyon avro da imza parası ödenecek. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim’in bu transferden dolayı yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Babel imzası sonrası ülkesine geri döndü. Hollandalı oyuncunun transferinin bugün resmî olarak da açıklanması bekleniyor.

BUGÜN İMZALAYACAK

Galatasaray’ın ön protokol yaptığı Âdem Büyük’ün bugün imza atarak resmen kadroya katılması bekleniyor. Bonservisi elinde olan futbolcu maliyetsiz bir şekilde sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek. Fatih Terim, Âdem’i alternatif forvet olarak düşünüyor.

YÖNETİMİN CEVABI

Galatasaray'ın satışından büyük kâr beklediği oyunculardan birisi de Marcao. Daha önce 10 milyon avroyla sarı-kırmızılıların kapısını çalan Atalanta kulübü teklifi 2 milyon avro daha artırdı. Fakat sarı-kırmızılılar "20 milyon avrodan aşağı olmaz" cevabını verdi.

Mevlüt'e kapı açık

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği isimlerden Mevlüt Erdinç için girişimler sürüyor. Başakşehir'den bonservisini alması beklenen oyuncuya Galatasaray'ın kapısı açık. Terim, EURO 2008'den bu yana gözdesi olan Mevlüt'ü de çok istiyor.