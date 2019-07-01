Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Oğuzhan Özyakup yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Geride kalan iki sezonda beklentilerin çok uzağında kalan ve performansıyla siyah-beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğratan yıldız oyuncu, üzerindeki kötü imajı silmekte kararlı. Beşiktaş’taki sekizinci sezonuna hazırlanan 26 yaşındaki oyuncu, takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı’nın sisteminde eski günlerine döneceğine inanan Oğuzhan, “Takım için savaşmaya hazırım. Benden neler beklediğinizi biliyorum. Çok zor bir dönemden geçtim. Bir daha o günleri yaşamak istemediğim için bütün gücümle mücadele edeceğim. Beni negatif olarak etkileyen bütün şeyleri hayatımdan çıkardım. Ne görev verirseniz elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım” sözleriyle hocasını etkiledi.

Motivasyonu katlandı

“Gelecek sezon çok farklı bir Oğuzhan izlettireceğim” diyerek hırsını ve isteğini ortaya koyan yıldız oyuncunun bu sözlerine Abdullah Avcı oldukça sevindi. “Seni eski günlerine döndürmek içim planım vardı ama öncelikle buna istekli olman gerekiyordu. Bu sözleri duyduğum için çok rahatladım. Bu takımın yıldızı sen olacaksın” diyen tecrübeli çalıştırıcı, hırslı olan oyuncusunun motivasyonunu da katlamış oldu. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş’la anlaşmadan önce de Başkan Fikret Orman’la yaptığı görüşmede Oğuzhan Özyakup’un gönderilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Orman, Avcı göreve getirildikten sonra düzenlenen imza töreninde de Oğuzhan için parantez açmış ve “Eksikleri var. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Oğuzhan’ı Beşiktaş ve Türk futboluna kazandıracağız” demişti.

Konoplyanka çalımı!

Transferde sessiz kalan Beşiktaş sonunda bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Hem de Fenerbahçe’ye büyük bir çalım atarak. Sarı-lacivertli ekibin görüştüğü Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka ile anlaşmaya varıldı. Siyah-beyazlı yönetim prensipte el sıkıştığı oyuncunun yıllık maliyetini düşürmek için çalışmalara devam ediyor. Öte yandan Ukraynalı forvetin özellikle hücum gücü yüksek ve ofansif oyun anlayışı sebebiyle Beşiktaş’ın kendisine en uygun takım olacağını söylediği öğrenildi. Geçen sezon 25 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan 29 yaşındaki oyuncu, yıllık 2,6 milyon avroya oynadığı Schalke’den ayrılmaya karar verdiğini açıklamıştı.

SICAK BAKIYOR

Sağ ve sol kanada takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir taşla iki kuş vurmaya hazırlanıyor. Swansea City ile sözleşmesi sona eren Luciano Narsingh her iki kanatta da görev yapabiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da istediği 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu şartların sağlanması hâlinde siyah-beyazlı formayı giyecek. Ancak transferin önündeki tek engel Narsingh’in menajerlerinin istediği 2 milyon avro imza parası. Siyah-beyazlı yöneticiler bu rakamı aşağıya çekmek için yoğun mesai harcıyor.

PARAYI DERT EDİYOR

Beşiktaş’ın göndermek istediği isimler arasında yer alan Jeremain Lens ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Henüz transfer teklifi almayan Hollandalı oyuncunun takımda kalmak istediği öğrenildi. Lens’in 2,3 milyon avroluk yıllık ücreti başka takımda kazanamayacağı için kalmak istediği belirtildi.

DENİZLİSPOR DEVREDE

Süper Lig’in yeni ekibi Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre’yi gündemine aldı. Gökhan’la yapılan ilk görüşmelerde 27 yaşındaki oyuncuya 850 bin avro teklif sunulduğu iddia edildi. Gökhan Töre’nin daha iyi bir teklif gelmemesi durumunda Denizlispor’a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.