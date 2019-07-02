Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Dört büyükler arasında şu ana kadar transferdeki en sessiz takım olan Beşiktaş, piyasaya hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bankalar Birliği ile yapılan görüşmeler sonrasında bütün borçların yapılandırılması konusunda anlaşma sağlanmasının ardından gaza basan siyah-beyazlılar, beş yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. Fikret Orman ve ekibi, kadroda düşünülmeyen isimler gönderildikçe takviyeler yapmaya başlayacak. Listenin ilk sırasında Shinji Kagawa yer alıyor. Geçen sezon altı aylığına kiralık olarak forma giyen Japon yıldız, önümüzdeki sezonda da Beşiktaş’ta top koşturmayı kabul etti. Eğer Kagawa’ya son dakikaya kadar La Liga’dan beklediği teklif gelmezse imzalar atılacak.

ELİ KULAĞINDA

Golcü Tyler Boyd transferinde de pürüzler yavaş yavaş aşılıyor. ABD’li futbolcunun bonservisine sahip olan Guimares’in inadını kıran siyah-beyazlı idareciler, bonservis bedelini 4 milyon avrodan şu anda 2 milyon avroya çekti. Her iki kanatta da forma giyebilen ve bonservisi elinde olan Luciano Narsingh de siyah-beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. Lens elden çıkarıldığı anda vatandaşı getirilecek. Ön libero için Fouad Bachirou ile el sıkışan Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncunun kulübüne 1,5 milyon avroluk teklif yaparak beklemeye geçti. Bonservisi elinde olan Douglas’la da her konuda anlaşmaya varıldı. Transferlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KAGAWA'DAN KARTAL POZU

Borussia Dortmund kulübüyle bir yıllık daha kontratı bulunan Kagawa, Japonya’nın Miyazaki şehrinde arkadaşlarıyla birlikte çektikleri fotoğrafta kartal pençesi pozu verdi. Bu hareket, Japon yıldızın kesin olarak Beşiktaş’a döneceği şeklinde yorumlandı.

GÖRÜŞÜYORUZ

Kartal’ın anlaşmaya vardığı Fouad Bachirou ser verip sır vermedi. Yıldız futbolcu İsveç’te bir te-

levizyon kanalına verdiği röportajda siyah-beyazlıların kendisiyle ilgilendiğini söylerken, “Beşiktaş ile görüştüğüm doğru ama şu an için bundan daha fazlasını söyleyemem” dedi.

SAO PAULO OLMADI

Takımdan ayrılması beklenen Adriano’nun kalma ihtimali belirdi. Beşiktaş’ın 1,2 milyon avroluk yıllık teklifini reddeden Brezilyalı sol bek, Sao Paulo yöneticileriyle yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı. Adriano’nun siyah-beyazlı yöneticilerle yeniden masaya oturması bekleniyor.