Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İpek Öz ile Melis Sezer, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde Nefisa Berberovic (Bosna Hersek)-Veronika Erjavec (Slovenya) ikilisiyle karşılaştı. Turnuvanın 1 numaralı seribaşı çiftini 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden İpek ile Melis, şampiyon oldu. İpek-Melis çifti bu zaferle üst üste 2'nci, toplamda ise 5. şampiyonluğunu elde etti.